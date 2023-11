Beautiful: anticipazioni della puntata di mercoledì 22 novembre. Che cosa accadrà nel prossimo episodio?

Scopriamo insieme le anticipazioni di Beautiful per la puntata di mercoledì 22 novembre: l’acuirsi delle tensioni tra le famiglie Forrester e Logan. Nell’episodio di Beautiful, una vera e propria tempesta si è scatenata. La richiesta di Thomas di ottenere la custodia del giovane Douglas ha colto tutti di sorpresa, incluso Hope, la quale sembra non essere entusiasta della novità sin dall’inizio.

La Logan, determinata a non separarsi dal bambino che ormai è parte integrante della sua famiglia con Liam e la piccola Beth, non accetta bene la proposta. Thomas, però, si mostra deciso nel sostenere che Douglas, figlio suo e della defunta Caroline, sia un Forrester a tutti gli effetti e che sia giusto che cresca con suo padre.

La sua intenzione è quella di trasferire il piccolo alla villa di Eric, in modo che possano vivere tutti insieme. Quest’idea non solo non trova il favore di Hope, ma le nuove pretese di Thomas porteranno a uno scontro senza fine tra le famiglie Forrester e Logan.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Beautiful: I Forrester contro la famiglia Logan

La rivalità tra i Forrester e i Logan è un elemento imprescindibile in Beautiful, esistente fin dai tempi in cui Stephanie si scontrava regolarmente con la sua nuora Brooke. Oggi, il conflitto tra le due famiglie continua a infiammare la trama, con due schieramenti ben definiti: da un lato ci sono Hope e Brooke (con il sostegno di Liam), dall’altro Thomas, Steffy, Taylor e Ridge.

Nell’episodio in onda mercoledì 22 novembre 2023, Brooke esprimerà a Hope i suoi dubbi riguardo alla posizione di Taylor in questa complicata vicenda. Secondo la Logan, la psichiatra e i suoi figli stanno forse “sfruttando” la questione di Douglas per allontanare Ridge da Brooke e avvicinarlo alla loro famiglia.

Ridge, infatti, è al centro di questa faida, essendo sposato con Brooke ma in sintonia con le posizioni di Thomas e soci riguardo all’affido del bambino. Come si evolverà la situazione?

Hope è sempre più preoccupata per Douglas

Hope sottolinea con la madre che non vuole che la questione legata a Douglas si trasformi in un’ennesima lotta tra le due famiglie, ma le complicazioni cresceranno quando Brooke non sarà invitata a casa di Eric. I Forrester si riuniranno nella villa per celebrare il ritorno di Finn, ma né Brooke né sua figlia saranno comprese nella serata familiare.

Un gesto che scontenterà Brooke, la quale si sentirà sempre più emarginata dalla famiglia di suo marito. Per scoprire come andrà a finire, appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 13:40 circa per tutte le novità.