Beautiful: anticipazioni della puntata di giovedì 23 novembre 2023. Che cosa succederà nel prossimo episodio?

Nelle anticipazioni dell’episodio di Beautiful in onda su Canale 5 il 23 novembre 2023 alle 13.45, emerge che Brooke continua con instancabile determinazione a mettere in guardia Hope. La Logan ribadisce con fermezza alla figlia la sua convinzione che Taylor e Steffy stiano tessendo una trama per attirare Ridge dalla loro parte e ricondurlo nella casa Forrester.

In questa intricata vicenda, Douglas sembra essere solo un pretesto e, purtroppo, rischia di essere il principale sacrificato in questa lotta per il potere. Di fronte a questa prospettiva, Hope inizia a dubitare della velocità con cui suo figlio potrà tornare a casa, trovandosi costretta a passare più tempo nella dimora di Eric insieme alla sua famiglia biologica.

Riassunto dell’episodio del 22 novembre

Brooke decide di affrontare frontalmente la situazione con Taylor, cercando di chiarire le cose, ma gli esiti rimangono incerti. Tuttavia, la Hayes la ferma netta, negando categoricamente di essere coinvolta in qualche piano contro di lei. Taylor sottolinea il suo unico desiderio: che suo nipote ritorni al suo legittimo posto, ovvero la casa di suo padre e della sua vera famiglia. Nonostante la sua scetticità, Brooke torna allo chalet, continuando a esortare con forza sua figlia a stare attenta nei confronti dei Forrester, specialmente Steffy e sua madre.

Anche se Hope inizia a considerare che sua madre potrebbe avere ragione, cerca di mantenere la calma. La sua pazienza, però, viene messa a dura prova quando scopre che Thomas non ha intenzione di riportare Douglas a casa da lei, suscitando la sua indignazione. Il Forrester cerca di giustificarsi, sostenendo che il bambino sta semplicemente trascorrendo del tempo con il nonno, una spiegazione parzialmente veritiera.

Sheila, astuta come sempre, riesce a stabilirsi nella casa di Deacon, corrompendolo con del denaro. Attratto dalla possibilità di ricominciare da capo, Deacon sembra cadere nella sua trappola, anche se i rischi associati sono notevoli. La situazione diventa ancor più tesa quando Hope bussa alla porta di Deacon, cercando aiuto e sostegno da qualcuno che non sia così profondamente coinvolto con i Forrester come lo è Brooke.

Beautiful: anticipazioni della puntata di giovedì 23 novembre

Nel prossimo appuntamento con Beautiful, in onda giovedì 23 novembre su Canale 5, Taylor è fermamente convinta che sia essenziale riportare Douglas a vivere con suo padre e a riconnettersi con la sua famiglia d’origine. La famiglia Forrester si riunisce presso la residenza di Eric per celebrare il ritorno di Finn, e tutti esprimono la loro gratitudine per la bellezza del momento che stanno attraversando.

Nell’episodio trasmesso mercoledì 23 novembre, Brooke confiderà a Hope di sentirsi sotto attacco da parte di Steffy e Taylor, sospettando che il bersaglio sia Douglas e temendo che l’obiettivo reale sia allontanare Ridge da lei. Nonostante ciò, Hope è determinata a non trasformare il tempo trascorso da Douglas con Thomas in una battaglia tra famiglie.