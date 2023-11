Beautiful: anticipazioni della puntata di venerdì 24 novembre 2023. Ecco che cosa succederà nell’episodio!

Nelle anticipazioni dell’episodio di Beautiful in programma per il 24 novembre 2023, emerge che Brooke prenderà una decisione determinante, decidendo di affrontare direttamente Taylor. La Logan si dirigerà verso la dimora della dottoressa Hayes, preparandosi a un confronto carico di tensione e colpi di scena.

Tuttavia, il destino riserverà loro ancora molte sorprese durante questo scontro di volontà e personalità. Scopriamo insieme quali sviluppi avrà questa situazione e come le dinamiche tra Brooke e Taylor si evolveranno, portando forse a nuovi intrecci e drammi nell’affascinante scenario di Beautiful.

Beautiful, in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Riassunto degli episodi precedenti

Brooke si recherà a casa di Taylor per affrontare la dottoressa riguardo all’affidamento di Douglas. Durante la discussione, Brooke suggerirà che la questione di dove debba vivere il bambino potrebbe essere solo un pretesto da parte della dottoressa Hayes. Brooke sospetterà che Taylor, invece di essere interessata al nipote, stia cercando di creare le condizioni per convincere Ridge a tornare da lei.

Taylor, in collaborazione con i figli Thomas e Steffy, si occuperà dell’affidamento di Douglas, ritenendo che sia necessario far tornare il bambino a vivere con suo padre e riallacciare i legami con la sua famiglia d’origine. Nel frattempo, Hope discuterà con Thomas allo chalet e sarà terrorizzata all’idea che il giovane Forrester porti il figlio a vivere stabilmente con lui. Thomas cercherà di convincere Hope che far trascorrere una notte a casa del nonno non rappresenterà alcun pericolo per il bambino.

Quando Thomas non riporterà Douglas all’orario prestabilito, Hope si prenderà dal panico e condividerà le sue preoccupazioni con la madre. Brooke confermerà di essere convinta che dietro a tutto ciò ci sia l’influenza di Taylor e Steffy, intenzionate ad attaccarla e allontanarla da Ridge.

Nel frattempo, Sheila cercherà di persuadere Deacon a nasconderla a casa sua, promettendogli denaro in cambio della sua complicità. Carter, consapevole del destino che l’attende se la polizia scoprirà che Sheila è ancora viva, considererà quei soldi come un cambiamento nella sua vita. In cambio di un nascondiglio, Sheila sarà disposta a offrire a Deacon una somma considerevole per permettergli di ricominciare da capo.

Con il tempo, Sheila si accorgerà di essersi innamorata di Deacon, ma lui sembrerà restare evasivo e ambiguo.

Beautiful: anticipazioni dell’episodio di venerdì 24 novembre

Nell’episodio successivo di Beautiful, in onda venerdì 24 novembre su Canale 5, Sheila ha cercato rifugio a casa di Deacon per sfuggire alla polizia e, nonostante ciò, sta sviluppando lentamente dei sentimenti romantici per lui. Deacon, tuttavia, si mostra riservato nei confronti di Sheila. Nel frattempo, Brooke è scontenta del modo in cui viene trattata dalla famiglia Forrester.

Taylor è sempre più convinta che sia necessario far ritornare Douglas a vivere con suo padre e a riallacciare i legami con la sua famiglia d’origine. La famiglia Forrester si riunisce a casa di Eric per celebrare il ritorno di Finn, e tutti esprimono gratitudine per la bellezza del momento che stanno attraversando.