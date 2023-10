Beautiful anticipazioni puntate dal 23 al 28 ottobre 2023: Brooke nei guai, la vendetta di Ridge è un bacio crudele!

By

Pronti per un viaggio appassionante nel mondo dei nostri articoli su Beautiful anticipazioni? Questa settimana, dal 23 al 28 ottobre 2023, il mondo della soap ci sorprenderà con trame ricche di emozioni e colpi di scena. Ecco tutte le imperdibili anticipazioni per le puntate di questa settimana.

Beautiful anticipazioni lunedì 23 ottobre 2023: una foto che scuote

Nella puntata di lunedì, Taylor, in preda alla felicità, si lancia in una mossa audace che scuoterà il mondo intero. Ma la sorpresa non finisce qui. Hope mette nei guai Brooke e Ridge, baciando inaspettatamente Taylor. Sarà il bacio della vendetta? Nel frattempo, Steffy e Finn decidono che è il momento di tornare a casa.

Puntata di martedì 24 ottobre 2023

Martedì, la felicità di Steffy e Finn riavvicina Taylor e Ridge in un modo inaspettato. I due si concedono un bacio appassionato, ma Ridge sembra essere lontano dalla pietà per Brooke e Hope. Nel frattempo, Brooke è in preda all’ansia e prega Hope di cancellare il post che potrebbe distruggere il suo matrimonio. Intanto, Steffy, Finn, Taylor e Ridge si preparano a tornare a casa.

Beautiful anticipazioni – Brooke (foto ANSA)

Beautiful anticipazioni mercoledì 25 ottobre 2023

Il mercoledì ci porta una svolta inaspettata. Carter condivide con Quinn la gioia di vedere Ridge e la sua famiglia felici. Mentre vivono la loro storia d’amore alla luce del sole, la passione tra loro divampa. Nel frattempo, Deacon sfrutta l’assenza di Ridge per fare visita a Brooke, ma lei è decisa a mantenere la sua famiglia al sicuro.

giovedì 26 ottobre 2023: un ritorno sorprendente

Giovedì, Brooke prega affinché Ridge torni da lei. Le sue preghiere vengono ascoltate, ma Ridge non è solo. Taylor è al suo fianco, e questo porterà a sconvolgimenti inimmaginabili. Ridge svela la verità a Brooke, ma Taylor ha dei ricordi infuocati che rischiano di sconvolgere tutto.

Puntata in onda venerdì 27 ottobre 2023: segreti, dubbi e il futuro di Brooke e Ridge

Venerdì è il giorno delle decisioni. Brooke e Ridge sono finalmente a casa insieme, ma il passato torna a tormentarli. Ridge sembra avere dei dubbi, mentre Hope si pente amaramente delle sue azioni. Nel frattempo, la Hayes condivide i suoi segreti con Thomas, gettando una nuova luce sul futuro di tutti.

Puntata in onda Sabato 28 ottobre 2023: “Confronti e Speranze per il Futuro”

Il sabato è giorno di confronti e speranze. Steffy affronta Brooke in una discussione che cambierà tutto. Nel frattempo, Brooke ha fiducia nel futuro del suo matrimonio con Ridge, ma sarà davvero tutto come prima? Scopri tutto ciò che accadrà in questa intensa settimana di Beautiful!

Ricordate che Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45. Non perdetevi queste emozionanti puntate!