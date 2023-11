Beautiful: anticipazioni delle puntate da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre. Che cosa succederà?

Scopriamo insieme le anticipazioni delle trame degli episodi di Beautiful in programma dal 27 novembre al 2 dicembre 2023, in onda alle 13.45 su Canale 5. Approfondiremo gli Anteprime dettagliate di ciascuna puntata.

Beautiful: puntata di lunedì 27 novembre

Deacon inizia la sua giornata lavorativa, lasciando Sheila sola a casa. Nel frattempo, Sheila fa un’apparizione a Il Giardino e si ritrova faccia a faccia con Ridge, presente per ribadirle, ancora una volta, di mantenere le distanze dalla sua famiglia e dalla sua dimora. Allo stesso tempo, Brooke e Liam, delusi per non essere stati inclusi nella cena dei Forrester, discutono della loro situazione e della proposta di Thomas di riavere Douglas. In una conversazione carica di preoccupazione, condividono le loro inquietudini sul proprio destino e su quello del bambino.

Puntata di martedì 28 novembre

Hope varca la soglia della casa di Deacon, sperando di trovare conforto da suo padre. La sua attesa, però, si trasforma in delusione quando scopre una donna sconosciuta nella dimora. La Logan rimane senza parole, mentre Sheila, abilmente truccata e pettinata, si presenta come la presunta nuova fiamma di Deacon, chiamandosi Lina. Prima che Hope possa porre ulteriori domande, Deacon fa ritorno con una scusa e le propone di vedersi più tardi. Rientrata allo chalet, Hope condivide la strana scoperta con Brooke, Ridge e Liam. La sorpresa è tangibile, specialmente perché stavano proprio discutendo di Sheila e del suo ruolo nella vita della loro giovane famiglia.

Beautiful in onda su Canale 5 (Foto da Instagram)

Beautiful: puntata di mercoledì 29 novembre

Ridge è fermamente convinto che Deacon costituisca una minaccia per tutti, anticipando che la sua relazione con Hope finirà per distruggere sia la figlia che l’intera famiglia. Brooke e Liam hanno un parere diverso, cercando di persuadere il Forrester a permettere almeno alla piccola Logan di mantenere un legame con suo padre, specialmente considerando il presunto cambiamento positivo che sembra aver attraversato, avviando anche una nuova relazione. Nel frattempo, Deacon, intimorito dagli eventi recenti, desidera allontanare Sheila dalla sua vita; tuttavia, la donna ribadisce che non è accaduto nulla e che nessuno è in pericolo. Steffy e Finn, nel mentre, riflettono su piacevoli momenti trascorsi a Montecarlo.

Puntata di giovedì 30 novembre

La felicità di Douglas nel trascorrere del tempo con suo padre e suo nonno è evidente. Nonostante ciò, Hope desidera che il bambino torni a casa. Thomas ribadisce con fermezza che non permetterà mai a suo figlio di lasciare la villa; rimarrà con lui, ora e sempre. Dopo aver appreso di questa decisione, Brooke decide di affrontare direttamente Eric, cercando almeno un sostegno dalla sua parte.

Beautiful: puntata di venerdì 1 dicembre

Mentre Brooke ed Eric stavano conversando, la loro chiacchierata è stata bruscamente interrotta dall’inaspettato arrivo di Taylor. Le due rivali finiscono per scontrarsi in una guerra di tempere di Douglas, scagliandosele a vicenda. Ridge le scopre in questa colorata situazione e le esorta a smetterla, ricordando loro di pensare al bene del loro nipotino. Taylor, con coraggio, rivela che la vera causa di questa guerra è lui, a causa del suo comportamento ambiguo nei confronti di entrambe.

Puntata di sabato 2 dicembre

Bill concorda con Liam nel ritenere che Thomas stia commettendo un errore cercando di separare Douglas da Hope e dalla famiglia condivisa con gli Spencer. Secondo Bill, Thomas non è una figura affidabile. In seguito, Thomas e Hope si trovano nell’ufficio di Steffy, proprio mentre quest’ultima cerca di sottolineare a sua sorellastra l’importanza di ricostruire il legame tra suo nipote e suo padre. Thomas chiede a Steffy di poter avere un momento da solo per parlare con la sua ex compagna.