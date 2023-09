Beautiful: tutte le anticipazioni delle puntate dal 18 al 24 settembre!

Il mondo di Beautiful si scuote dal 18 al 24 settembre 2023, e noi siamo qui per svelarti tutte le avvincenti trane delle prossime puntate. La tensione è alle stelle, e il destino dei nostri amati personaggi è più incerto che mai. Non perderti nemmeno un dettaglio di questa settimana ricca di emozioni!

Beautiful Lunedì 18 settembre 2023: un’evasione che sconvolge la vita di tutti!

Nell’episodio di lunedì, l’evasione di Sheila getta l’intera cittadina nella paura e nell’ansia. Persino Hope e Liam, insieme a Ridge, Brooke e Taylor, si trovano nell’occhio del ciclone. Nel frattempo, a casa di Li, Finn è tormentato dal ricordo di quella terribile notte, quando Sheila gli sparò. La preoccupazione per la moglie lo spinge a chiedere l’aiuto della madre, ma Carter sembra avere altri piani.

Martedì 19 settembre 2023: la minaccia di Sheila continua a crescere!

Nella puntata di martedì, Finn si rende conto che non può permettersi di prendere alla leggera la minaccia di Sheila. La donna è pericolosa e lo tiene prigioniero a casa di Li. Il giovane dottore deve escogitare un piano per liberarsi da questa situazione senza finire nei guai. Nel frattempo, Ridge confida a Brooke la sua decisione di tornare da lei, mentre Jack trova conforto da Taylor e Thomas, cercando di affrontare le difficoltà della sua vita amorosa. A Villa Forrester, si celebra il ritorno dell’amore tra Eric e Donna.

Mercoledì 20 settembre 2023: le scelte difficili di Ridge e il ritorno dell’amore!

Prima di fare ritorno a casa, Ridge deve confrontarsi con Taylor e annunciare la sua decisione di tornare da Brooke. Quest’ultima attende con ansia il ritorno del marito, sperando che Taylor non possa ostacolare i loro piani. Tuttavia, Taylor cerca disperatamente di impedire questa unione definitiva, lasciandola delusa. Nel frattempo, Carter e Quinn godono dell’amore ritrovato, mentre Zende si preoccupa per Paris, che sembra ancora turbata.

Beautiful Giovedì 21 settembre: delusioni e consolazioni inaspettate!

Taylor è profondamente ferita e delusa dalla decisione di Ridge. Ma c’è un’inattesa spalla su cui piangere: Deacon, che condivide la stessa situazione. Nel frattempo, Brooke e Ridge ufficializzano il loro ritorno insieme e discutono sia di Eric e Donna che della stessa Taylor. Ridge confessa la sua preoccupazione per l’ex moglie, ma promette di mantenere rapporti solidi e amichevoli.

Venerdì 22 settembre: Finn intriga Sheila!

Finn intriga Sheila con un ingegnoso stratagemma. Finge di accettare le cure della madre e di credere che lei voglia solo il suo bene. La donna sembra cadere nella trappola, ma il giovane medico sta tessendo una tela intricata per fuggire dalla sua prigionia. Nel frattempo, Taylor e Deacon continuano a trovare conforto l’uno nell’altro.

Sabato 23 settembre: la strategia di Finn!

Finn sta guadagnando la fiducia di Sheila, cercando di convincerla a lasciare la sua stanza per procurare dei medicinali. Il suo obiettivo è la fuga, ma è ancora troppo debole per riuscirci. Carter nota il suo tentativo di muoversi e lo minaccia di non provarci. Nel frattempo, Brooke e Ridge, finalmente uniti, continuano a discutere della pericolosa Sheila e della sua follia omicida.

Beautiful Domenica 24 settembre: rivelazioni scioccanti

Baker fa una scoperta sconvolgente quando arriva a casa di Brooke. Rivela a Ridge e Brooke che qualcuno all’interno del sistema carcerario ha aiutato Sheila a evadere, e menziona il nome di Mike Guthrie. Questo nome sembra risvegliare ricordi e sospetti nei nostri amati personaggi. Nel frattempo, Sheila chiama proprio Mike per ottenere assistenza nella sua missione di procurare medicinali per Finn. Il dottore cerca ancora una volta di convincere la madre a liberarlo per tornare da Steffy e i suoi figli.

Non perdere Beautiful, in onda su Canale 5, tutti i giorni alle 13.45, e preparati per una settimana di emozioni e colpi di scena che ti terranno incollato allo schermo!