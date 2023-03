Beetlejuice 2: un rumor lascerebbe intendere Tim Burton vorrebbe Jenna Ortega nel cast

Un nuovo rapporto afferma che il cast di Beetlejuice 2 potrebbe includere l’attrice Jenna Ortega.

Ortega sta rapidamente diventando uno dei più grandi nomi di Hollywood. Oltre a recitare in Scream VI, Ortega ha recentemente interpretato Mercoledì Addams nella serie Netflix di grande successo prodotta da Tim Burton.

Ora, sulla scia del successo di Mercoledì, Tim Burton starebbe cercando di reclutare l’attrice per un ruolo nel suo tanto atteso sequel di Beetlejuice del 1988.

Secondo l’insider Jeff Sneider, cosa da prendere quindi con le pinze, tramite The Hot Mic di John Rocha, Jenna Ortega sarebbe in trattative per interpretare Lydia Deetz, la figlia di Winona Ryder, in Beetlejuice 2. Oltre a Tim Burton, Jenna Ortega sarà affiancata dai membri del cast originale del film del 1988, tra cui Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara.

Jeff Sneider afferma anche di aver sentito che uno dei fantasmi sarà interpretato da una “star d’azione anziana” e “qualcuno che è un po’ oltre il suo apice”. Tuttavia, al momento, non ci sono informazioni su chi sarà.

