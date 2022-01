Bel-Air: ecco il trailer del remake della serie con Will Smith di Peacock TV

Il nuovo Fresh Prince è ufficialmente sbarcato a Bel-Air.

Basato sul video virale del 2019 del regista Morgan Cooper che immagina come sarebbe l’iconica sitcom degli anni ’90 ambientata nel presente, l’imminente dramma di Peacock introduce un nuovo Will Smith (Jabari Banks), la famiglia Banks e una panoramica della famosa “piccola lotta” che ha mandato Will da West Philadelphia a vivere con i suoi ricchi parenti dall’altra parte del paese.

Qui sotto il trailer:

“Puoi vedere questa famiglia nera in difficoltà, ma non dubiti mai che si amino – e che possa esserci un conflitto organico senza essere troppo sensazionale o oscuro”, ha detto di recente il co-showrunner Rasheed Newson a EW. “Stiamo parlando al momento presente proprio come faceva la serie originale. Il pubblico giovane vedrà in Will, Carlton e Hilary i riflessi di alcuni dei loro scontri con i loro genitori. Ogni generazione deve riscrivere le regole.”

A prendere il ruolo di Will Smith da, beh, Will Smith, è il nuovo arrivato Jabari Banks, che prende parte al progetto con un’esperienza di recitazione professionale minima, avendo ottenuto il ruolo appena uscito dalla scuola di cinema. Ciò inizialmente ha suscitato discussioni sull’opportunità di mettere una proprietà di così alto profilo sulle spalle di un nuovo arrivato, ma Banks è sicuro di se.

“Il suo carisma e la sua scintilla vengono irradiati da lui”, ha dichiarato il co-showrunner TJ Brady a EW. “Dopo aver visto il primo montaggio del pilot, ogni singola persona ha detto: ‘Ragazzi avete trovato una stella’.”

Bel-Air debutterà il 13 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...