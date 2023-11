Belen Rodriguez presenta la suocera sui social: frecciatina alla mamma di Stefano De Martino? Ecco perché!

Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez stanno portando avanti la loro relazione in modo serio e le intenzioni della showgirl sembrano essere decisamente chiare. Questo impegno è evidenziato attraverso i canali social, dove Belen condivide aspetti della sua vita, inclusi momenti romantici e familiari. Recentemente, la showgirl ha adottato un tono formale nel riferirsi alla madre del suo compagno, utilizzando il termine “suocera“.

Questa scelta linguistica, considerando il passato sentimentale di Belen, sembra alludere alla madre di Stefano De Martino, suo ex marito con il quale ha cercato di ricostruire il rapporto dopo la relazione con Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez al Festival del Film di Venezia, 2016 (Foto Ansa)

Il post di Belen Rodriguez

La foto ritrae la showgirl abbracciata alla donna con la scritta “La suocera più bella del mondo“, sottolineando l’intimità con la famiglia di Elio durante un weekend che ha ulteriormente consolidato il legame. Nonostante la breve durata della loro relazione, durante una recente vacanza alle Maldive, Belen e Elio hanno annunciato ufficialmente i loro piani matrimoniali.

La showgirl, inoltre, sembra già pronta a chiamare “suocera” la madre di Elio, la figura che ha contribuito a ridare il sorriso a Belen dopo la conclusione ormai evidente della sua storia con Stefano. Fino ad oggi, Belen ha mantenuto un profilo discreto riguardo alle sue vicende sentimentali, esprimendosi attraverso dediche, battute e video, evitando di fornire la sua versione degli eventi riguardo alla relazione con il padre di suo figlio Santiago.

Tuttavia, sembra che il momento di rompere il silenzio sia prossimo: la ex conduttrice di Canale 5 è attesa a Domenica In il 3 dicembre, e nel salotto di Mara Venier, dove in passato ha già condiviso importanti rivelazioni, potrebbero emergere nuovi sviluppi nella storia.

I commenti ai post e gli hater

Da quando è emerso il gossip sulla sua relazione con Elio Lorenzoni, l’ex presentatrice de Le Iene ha condiviso diversi post, spaziando dall’ultimo scatto con un anello in bella vista (forse un anello di fidanzamento), alle risposte taglienti e alle frecciatine velate.

La didascalia dell’ultimo post con la suocera ha suscitato diverse reazioni, percepite da molti come una mancanza di rispetto nei confronti delle madri dei suoi ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, soprattutto dagli hater di Belen.

Nonostante ciò, per i suoi sostenitori, la conduttrice ha semplicemente condiviso una tenera immagine con la madre del suo attuale fidanzato, una persona che probabilmente conosce da molto tempo, considerando la dichiarata amicizia profonda con Elio che precede la nascita del loro amore. Tuttavia, in un momento in cui potrebbe essere prudente mantenere un profilo più basso, la scelta di questa frase da parte di Belen è stata oggetto di critiche e molti la considerano una caduta di stile.