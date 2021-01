Ben Affleck a proposito di Batman: “Volevo farlo per i miei figli”

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, il beniamino dei fan dello Snyderverse, il concept iniziale del DCEU prima che Joss Whedon subentrasse alla regia di Justice League, Ben Affleck ha parlato di molte cose, ma soprattutto è tornato a riflettere sul suo periodo nei panni de Il Cavaliere Oscuro.

L’attore ha riflettuto su una carriera fatta di montagne russe, da picchi come la sua svolta con Matt Damon e due vittorie agli Oscar, come il periodo di “Bennifer” e le sue lotte con l’alcolismo, e perché considera il suo ultimo ruolo “il coronamento della mia vita come attore”, ma soprattutto ha parlato di Batman, e di come abbia assunto la parte per i suoi figli.

“Ho fatto Batman perché volevo farlo per i miei figli”, spiega Affleck, che ha accettato di indossare la tuta ancora una volta in The Flash, che uscirà nel 2022. “Volevo fare qualcosa che mio figlio avrebbe apprezzato. Voglio dire, i miei figli non hanno visto Argo. Zack [Snyder] voleva fare una versione del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, che è davvero una buona versione del personaggio. Sfortunatamente, ci sono molte ragioni per cui le cose vanno come vanno nel mondo del cinema, e solo perché la tua faccia è sul poster non significa che le cose andranno bene. Ho indossato l’abito alla festa di compleanno di mio figlio, ed è valso ogni momento di sofferenza su Justice League.”

Successivamente l’attore ha parlato dei suoi problemi con l’alcolismo, in verità noti ben prima di ciò che è successo nel DCEU.

“Ho iniziato a bere troppo all’epoca di Justice League, ed è una cosa difficile da affrontare, affrontare e affrontare. Sono sobrio da un po’ di tempo e mi sento davvero bene, sano come non mi sono mai sentito. E il processo di guarigione dall’alcolismo è stato davvero istruttivo. Penso che sia fantastico per le persone che non sono alcolisti, sai? Tipo: ‘Sii onesto. Abbi integrità. Assumiti la responsabilità. Aiuta altre persone’. È un buon insieme di cose che ti insegnano. Mi ci è voluto un po’ per capirlo – ho avuto qualche errore, come la maggior parte delle persone – ma mi sento davvero bene. Se sapessi quanti attori, registi e scrittori erano alcolizzati o compulsivi in ​​qualche modo – voglio dire, è la cosa più ordinaria del mondo a Hollywood. Ho lavorato con attori che si sono presentati ubriachi! E non ero io. Ho bevuto da solo nel mio soggiorno e sono svenuto, per via dello scotch. Ma sono diventato sobrio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...