Ben Affleck afferma di essere stato ferito dal contraccolpo ricevuto al suo casting per Batman

Mentre la maggior parte degli spettatori alla fine si è avvicinata alla rappresentazione del Bruce Wayne/Batman di Ben Affleck in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, il regista premio Oscar è stato inizialmente sorpreso dalla reazione negativa dei fan.

Dopo l’uscita polarizzante di Man of Steel nel 2013, Affleck è stato scelto come Cavaliere Oscuro prima dell’uscita di Batman v Superman. C’è stato un contraccolpo immediato e prolungato, che non è davvero morto fino a quando non è stato rilasciato il primo trailer di Batman v Superman, e la gente ha iniziato a vedere Affleck nel ruolo.

Al momento del casting, Affleck aveva appena pubblicato Argo, per il quale aveva vinto il premio come miglior film e miglior sceneggiatura non originale agli Academy Awards. Stava volando alto e per molti (incluso, apparentemente, lo stesso Affleck), il rifiuto di Internet della semplice idea che potesse interpretare Batman è stato un po’ sconcertante.

“Ero ferito”, ha detto Affleck all’Howard Stern Show. “Ero meno ferito di quanto lo sarei stato 10 anni prima. Ma ero ferito perché mi sentivo come: ‘Aspetta un minuto, dai. Cosa devo fare per… capisci cosa intendo?’. Pensavo fosse un’idea interessante ma sai una cosa? A quel punto ho anche capito… che sarebbe stato ciò che sarebbe stato. Poi però è comparsa la petizione. Ora tutti fatto questa cosa, tutti fanno una petizione. Centomila firme. Voglio dire, hai firmato una fottuta petizione del genere, non hai niente di meglio da fare nella tua giornata che firmare petizioni? Ma, ironia della sorte, il motivo per cui l’ho fatto è che volevo fare un film per i miei figli, in particolare mio figlio.”

