Ben Affleck condivide i piani che aveva per Deathstroke nel film di Batman che avrebbe dovuto dirigere

All’evento Full Circle di Zack Snyder, Ben Affleck ha parlato del suo film solista su Batman e dei piani che aveva per il suo cattivo.

Prima di The Batman di Robert Pattinson c’era The Batman di Ben Affleck, in cui l’attore apparire come attore oltre come regista e sceneggiatore. Quei piani abbandonati includevano l’attore Joe Manganiello che avrebbe interpretato il cattivo dei fumetti, Deathstroke.

Mentre il pubblico non è mai riuscito a vedere la visione di Affleck per il suo Batman, l’attore ha solo offerto ai fan un’idea di cosa avrebbe potuto fare.

Durante il panel all’evento Full Circle, a Ben Affleck è stato chiesto della sua visione di Deathstroke, portando l’attore a condividere il suo pensiero dietro i cattivi del grande schermo. Secondo Affleck, i piani per il suo film su Batman “erano di creare personaggi interessanti, ricchi di sfumature e complessi” e “in particolare per Deathstroke”.

“C’erano un certo numero di cattivi che stavo esplorando. E i piani erano di creare personaggi interessanti, sfumati e complessi, in particolare per il personaggio che hai citato. Mi sento come se lo avessi fatto – sto solo andando a preferenza qui – ma o fai una specie di cattivo enorme che è così formidabile che non riesci proprio a immaginare come il tuo protagonista sarà in grado di superarlo, oppure devi dare una dimensione particolare al personaggio, un po’ ome in Injustice, grandi cattivi in gruppo, e devi fare forma a tutti.”

Le intenzioni di Affleck per Deathstroke sono state rese di dominio pubblico nel 2016, ma prima dell’uscita di Justice League del 2017, quando i piani dello studio iniziarono a cambiare.

Il personaggio, tuttavia, è apparso nella scena post-crediti di Justice League e in Justice League di Zack Snyder.

Nei fumetti, Deathstroke era un soldato di talento di nome Slade Wilson, scelto per esperimenti segreti. Dopo aver acquisito abilità potenziate da supersoldato, Wilson è diventato un mercenario mortale con un abito distintivo e una reputazione per l’impiego di strategia e persino guerra psicologica contro i suoi nemici.

Per quanto riguarda la strategia di Affleck per Deathstroke, la star ha condiviso come voleva che il cattivo “sembrasse impressionante”.

“Quindi all’epoca stavo davvero cercando di affinare il cattivo, concentrarmi su quel personaggio e di entrare in profondità nei dettagli per farlo sembrare impressionante come sentivo quanto possibile. Questo è l’unico dettaglio che posso condividere.”

