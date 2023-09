Ben Affleck e il rap “imbarazzante” con Ice Spice: svelato il video!

Nella notte glamour degli MTV Movie Awards, il divo di Hollywood Ben Affleck ha dato spettacolo in un modo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Mentre il pubblico era ancora in delirio per la sua recente interpretazione in “Unstoppable” e l’inaspettato ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, Affleck ha deciso di solleticare le nostre corde sensibili in un nuovo spot per Dunkin’ Donuts. Ma c’è di più: l’attore ha sfoggiato il suo lato meno conosciuto, mostrando abilità da rapper davanti niente di meno che a Ice Spice.

Questo non è solo un annuncio per il grande marchio delle ciambelle, ma un’opera d’arte concepita, diretta e prodotta direttamente da Ben Affleck e la sua Artist Equity, lo studio che ha co-fondato con il suo amico di lunga data, Matt Damon. Se volete assistere a questo momento epico, potete gustarlo in tutto il suo splendore sul canale ufficiale di Dunkin’ Donuts su YouTube. E mentre attendiamo con trepidazione nuovi progetti di Affleck, non possiamo fare a meno di ammirare il suo talento multiforme che, ogni tanto, ci riserva delle sorprese come questa.

Ben Affleck in Hypnotic

Ben Affleck e i recenti (in)successi al botteghino: il caso di “Hypnotic”

Il grande schermo è il suo regno, ma il box office può essere un campo minato anche per un attore di calibro come Ben Affleck. Il suo ultimo film, “Hypnotic,” non fa eccezione, e non per le ragioni che potreste pensare. Affleck veste i panni di Rourke, un poliziotto tormentato da un passato oscuro, un ruolo che lo ha portato a fare i conti con l’ipnotizzatore più spaventoso che si sia mai visto sul grande schermo.

Nel film, Rourke deve affrontare il peggiore degli incubi: la sua adorata figlia è stata rapita, e l’unico indizio è una cassetta di sicurezza misteriosa. Ma il rapinatore, conosciuto solo come l’ipnotizzatore, ha un potere inquietante: può manipolare le menti delle persone e far loro fare ciò che vuole. Mentre Rourke si inoltra sempre più nell’oscurità di questa trama intricata, deve affrontare la sua paura più grande e imparare l’arte dell’ipnosi.

Nonostante queste ottime premesse, pare che “Hypnotic” sia purtroppo un thriller più che perdibile, tanto che alcuni l’hanno tacciato sin dai primi minuti dell’appellativo di “copia mal riuscita di Inception“. E voi cosa ne pensate? L’avete già visto?