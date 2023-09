Ben Affleck è un batman iconico: il regista lo celebra con foto mozzafiato su Instagram!

Sabato scorso, gli amanti dell’Uomo Pipistrello (non solo quello interpretato da Ben Affleck!) hanno celebrato con fervore il tanto atteso Batman Day, un’occasione speciale per omaggiare l’eroe. Tuttavia, la festa ha ricevuto una svolta sorprendente grazie al regista di “The Flash“, l’appassionato dei cinecomic, Andy Muschietti.

In un affascinante sfoggio di entusiasmo cinematografico, Muschietti ha condiviso una serie di scatti epici su Instagram, dedicati ai tre iconici interpreti del Cavaliere Oscuro: Michael Keaton, George Clooney e il leggendario Ben Affleck. È interessante notare che questi tre attori straordinari condivideranno lo schermo in “The Flash”.

Se desiderate immergervi in questo tributo visivo, non dovrete fare altro che fare un salto sul profilo Instagram ufficiale di Andy Muschietti, raggiungibile al link @andy_muschietti. Questi scatti hanno instantaneamente catturato l’attenzione di oltre 450.000 fan, regalando a tutti un’anteprima del potenziale spettacolare di “The Flash”.

L’Incredibile ritorno di Ben Affleck in “The Flash”

Nel cuore pulsante di “The Flash“, i confini del tempo si sfaldano e si intrecciano, dando vita a un’incredibile odissea. Barry Allen, il velocista scarlatto, si lancia nel passato con i suoi straordinari poteri, determinato a cambiare le trame della storia. Ma in un rocambolesco colpo di scena, l’impensabile accade: il futuro viene distorto in modi inimmaginabili.

Nel nuovo e pericoloso universo che si materializza, il Generale Zod ritorna minaccioso, un’ombra che getta un’oscurità implacabile sulla Terra. In questo momento cruciale, Barry si ritrova solo, senza eroi su cui fare affidamento. La sua unica speranza risiede nell’uscire dalla sua pensione autoimposta di un Batman molto diverso, interpretato dall’immortale Ben Affleck, e persuaderlo a unirsi alla lotta per salvare un Kryptoniano imprigionato.

Tuttavia, le sfide sono immense e il tempo stringe. Per ristabilire l’equilibrio e aprire una breccia verso il futuro che conosce, Barry deve correre per la sua vita. Ma è davvero disposto a fare questo estremo sacrificio per resettare l’intero universo?

Il Cavaliere Oscuro di C. Nolan

Niente citazioni per “Il cavaliere oscuro”

Se il Batman di Ben Affleck è in realtà stato criticato damolti, è innegabile che quello di Nolan abbia scolpito l’essenza dell’iconico difensore di Gotham City in un’era in cui i cinecomic dominano incontrastati. Il secondo capitolo di questa trilogia, per ragioni più che ovvie, si erige come la definitiva pietra miliare. Bruce Wayne emerge come l’antieroe votato al sacrificio e alla vendetta, ma anche come un uomo comune che insegue disperatamente la riconciliazione con se stesso.

Questa lotta interiore trova il suo specchio perfetto nella lucida follia del Joker: l’interpretazione indimenticabile di Heath Ledger (che ha ricevuto un meritato Oscar postumo) ha lasciato un’impronta profonda su questo film, contribuendo a consacrarlo come un capolavoro istantaneo, un’opera destinata a rimanere incisa nella memoria per sempre. Senza alcun margine di dubbio, una pietra miliare indiscussa.