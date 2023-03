Ben Affleck parla dell’esperienza vissuta con la DC e dei “cinque minuti” dedicati al suo Batman in The Flash

L’apparizione del Batman di Ben Affleck in The Flash potrebbe non essere così grande come molti avevano sperato secondo l’attore, il che ha portato alla delusione per alcuni.

Il DCEU ha lottato per molto tempo per trovare la sua base, con dossi sulla strada che hanno lasciato interpreti chiave come Affleck e Henry Cavill fuori dai giochi sin dalla Justice League del 2017. Uno dei due è tornato l’anno scorso, l’Uomo d’Acciaio di Cavill è apparso in Black Adam, mentre l’altro tornerà quest’estate in The Flash. Ma Affleck non sarà l’unico Batman nel film, poiché Michael Keaton riprenderà il ruolo dal film del 1989.

Questo dovrebbe segnare l’ultima apparizione DC di Affleck ora che il suo cameo già filmato in Aquaman and the Lost Kingdom di dicembre pare esser stato tagliato e il Cavaliere Oscuro dovrebbe essere rifuso per il riavvio DCU di James Gunn.

Parlando con The Hollywood Reporter, l’attore ha accennato a come le sue avventure da supereroe siano diventate “ripetitive… e meno interessanti” per lui prima di affrontare il suo ruolo imminente in The Flash. Con disappunto di molti, Affleck ha sottolineato che mentre crede di aver “inchiodato” il suo ruolo di Batman nel film del velocista scarlatto, la sua parte nel film ammonta solo a “cinque minuti”. Questo probabilmente non serve come indicazione esatta dello screentime dell’attore in The Flash, ma più in generale indica un ruolo minore.

“L’esperienza di Justice League, mi ha portato a pensare che quelle storie siano diventate in qualche modo ripetitive per me e meno interessanti. Sì, ho finalmente capito come interpretare quel personaggio [Batman], e l’ho inchiodato in The Flash. Per i cinque minuti che sono lì, è davvero fantastico.”

Affleck ha aggiunto che gran parte del fatto di capire come interpretare un personaggio è “solo tono” prima di condividere la sua passione per il tempo passato nell’universo DC, in particolare del suo debutto sotto la direzione di Zack Snyder.

“Molto è solo tono. Devi capire qual è la tua versione della persona? Chi è quel personaggio e come si adatta a quello che puoi fare. Ho cercato di inserirmi nel ruolo di un Batman e mi sono piaciute molte delle cose che abbiamo fatto, specialmente in Batman v Superman.”

Il Batman di Affleck è apparso in due scene separate del trailer di The Flash, la prima delle quali presenta una sequenza d’azione diurna che coinvolge un inseguimento con il Batcycle.

