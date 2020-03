Ben Affleck parla di ‘Batman v Superman’ e dei problemi di ‘Justice League’

Con il suo ritorno in pubblico, Ben Affleck torna a parla di Batman v Superman e dei problemi di Justice League.

Durante la promozione del suo prossimo film, Tornare a vincere, Ben Affleck ha parlato più volte del perché ha abbandonato il ruolo di Batman e la regia del prossimo stand alone, ora nelle mani di Matt Reeves, rivelando di aver perso la passione e la voglia di realizzare il film.

In un recente video di GQ l’attore ha parlato di tutti i suoi personaggi più iconici interpretati durante la sua lunga carriera, arrivando a parlare anche dei recenti e fallimentari Batman v Superman e Justice League, in particolare degli enormi problemi produttivi che quest’ultimo film ha dovuto affrontare dopo l’allontanamento di Zack Snyder dalla regia.

Qui le parole precise dell’attore in merito ai due film e al suo allontanamento dal ruolo:

Sfortunatamente Justice League è stato un film colpito da una tragedia privata, una morte nella famiglia del regista Zack Snyder. E talvolta le cose finiscono per funzionare e sistemarsi, altre ti ritrovi ad avere un problema dietro l’altro. Ho davvero amato Batman v Superman, ma, dopo Justice League, avevo dato. Ne avevo abbastanza. Mi avevano anche proposto di dirigere il film solitario su Batman, ma, a un certo punto, mi sono ritrovato ad aver perso qualsiasi forma di entusiasmo e passione. Ho capito che doveva essere qualcuno a farlo, qualcuno per cui dirigere un film di Batman era un sogno da realizzare. E per me era arrivato il momento di passare ad altro.