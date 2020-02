Ben Affleck parla di Robert Pattinson e dona alcuni dettagli in più sul suo abbandono

Tutti gli occhi sono puntati su Robert Pattinson mentre l’attore incarna il ruolo di Bruce Wayne per l’imminente film The Batman, attualmente in produzione diretto dal regista Matt Reeves.

Leggi anche: Ben Affleck si riabilita e si sbottona sul suo abbandono di The Batman

Ma qualche anno fa c’è stato un periodo in cui Ben Affleck avrebbe prodotto, diretto, scritto e recitato in un film di Batman, anche se alla fine si è allontanato dal progetto dopo la tumultuosa produzione di Justice League con Zack Snyder e Joss Whedon – e per una ricaduta nell’alcolismo. Ora che Affleck sta attualmente promuovendo il suo dramma sul basket The Way Back, si sta aprendo sul futuro del Crociato Incappucciato e sta rivelando alcuni nuovi dettagli sulla sua uscita.

Durante un’intervista con Jake Hamilton, Affleck ha parlato di Pattinson dicendo: “Penso che Robert sia un grande attore, lo farà alla grande“.

Quando ha spiegato la sua decisione di abbandonare il progetto, Affleck ha rivelato di aver perso la passione per il ruolo.

“Avevamo una sceneggiatura. Mi è piaciuta, l’ho scritta con Geoff Johns, per cui ho molto rispetto. È successo che ho fatto un paio di quei film e ho perso la passione. Sai cosa intendo? Ho perso la passione per raccontare quelle storie, mi sono interessato a raccontare storie più simili a questo, e mi è sembrato molto chiaro che se per te non è la cosa più importante del mondo, non realizzerai un film molto bello. Il film merita di essere realizzato da qualcuno che muore dalla voglia di farlo e non ero io in quel momento, quindi sono andato avanti.”

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama, nel film tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospettati.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...