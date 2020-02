Ben Affleck rivela il suo supporto alla campagna #ReleaseTheSnyderCut

Ben Affleck è stato uno dei tanti membri del cast a esprimere il suo sostegno per l’uscita del taglio di Justice League di Zack Snyder durante una massiccia campagna nel novembre del 2019, e ora ha spiegato la sua posizione sul film in modo più dettagliato.

Da quando è stato rivelato il taglio teatrale originale e la piena estensione delle riscritture e delle riprese operate da Joss Whedon, i fan hanno chiesto alla Warner Bros. di rilasciare l’originale Justice League di Zack Snyder.

Spinto principalmente dal grido dell’hahstag #ReleaseTheSnyderCut su Twitter, il supporto per Snyder e la sua visione della super-squadra DC è cresciuto negli ultimi due anni, culminando in un grande evento nel 2° anniversario del film in cui l’hashtag è diventato un trend topic in tutto il mondo e ha ottenuto il supporto da numerose celebrità e influencer dei social media oltre a membri del cast e della troupe.

Dopo Justice League, Ben Affleck ha affrontato alcuni problemi personali e si è preso un po’ di tempo libero dal cinema, ma con il suo nuovo film, The Way Back, è finalmente tornato a calcare i palchi dello schermo d’argento, il che significa che sta anche ricevendo domande sul suo tempo nel ruolo del Crociato di Gotham-. In un’intervista con Cinemablend, Affleck ha espresso il suo sostegno a Snyder e la sua visione originale di Justice League.

“Non lo sapevo. Zack era tipo: ‘Ehi, stanno facendo questa cosa’. E io ho detto: ‘Zack, ti voglio bene amo e ti sostengo. In qualunque modo posso aiutarti’. Penso che quel film, sai, l’aver avuto due registi sia una cosa molto strana. E per Justice League, il regista ha avuto una tragedia familiare. Quindi hai tipo il corpo di una mucca con la testa di cavallo, succede spesso quando ci sono due registi, nel bene e nel male. Penso che il taglio di Zack dovrebbe esser reso disponibile.”

In quanto vincitore del premio Oscar multiplo e figura di spicco di Hollywood, il supporto di Affleck per l’uscita del taglio originale di Justice League di Zack Snyder è un grosso passo avanti. Ovviamente, il ritratto del Batman di Affleck ha sofferto in modo significativo di riscritture e riprese aggiuntive, quindi è certamente nel miglior interesse di Affleck anche far sapere al pubblico che c’era di più nella sua versione del Cavaliere Oscuro rispetto a ciò che si è visto.

