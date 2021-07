Benedetta: Paul Verhoeven difende il suo nuovo film da accuse di blasfemia

Il regista di Basic Instinct, Paul Verhoeven, ha criticato il nuovo “puritanesimo” che percepisce ha preso il controllo del cinema, durante una conferenza stampa a Cannes per il suo ultimo film, Benedetta, dicendo che i critici “non vogliono guardare la realtà della vita”.

L’autore olandese ha ricevuto una risposta generalmente positiva al suo nuovo film, audace, che vede Virginie Efira e Daphne Patakia nei panni di due suore che intraprendono una relazione lesbica illecita nel loro convento. Si basa su una storia vera dell’Italia del XVI secolo, come ha sottolineato più volte Verhoeven durante la conferenza stampa, anche leggendo a un certo punto un brano di un libro che descrive il processo delle donne.

Rispondendo a domande sul femminismo, la blasfemia e la nudità, Verhoeven, che ha recentemente negato di aver “ingannato” Sharon Stone nella sua famigerata scena di incrociare le gambe in Basic Instinct, a detta di alcuni è sembrato mettersi sempre più difensiva man mano che la conferenza stampa andava avanti.

“Non capisco davvero come si possa ritenere blasfema una cosa che è successa davvero, anche se nel 1625″, ha detto. “Non puoi cambiare la storia, non puoi cambiare le cose che sono accadute, e l’ho basato sulle cose che sono accadute. Quindi penso che la parola blasfemia in questo caso sia stupida.”

In risposta a uno scrittore del New York Times che ha chiesto come Verhoeven abbia realizzato una scena molto discussa in cui un’effigie della Vergine Maria viene utilizzata come aiuto sessuale, il regista ha risposto bruscamente: “Beh, hai visto il film“. Una domanda di un giornalista francese su una nuova “isteria” per quanto riguarda la nudità ha suscitato ulteriore ira.

“Non dimenticate, in generale, le persone, quando fanno sesso, si tolgono i vestiti”, ha detto. “Quindi sono fondamentalmente sbalordito dal fatto che non vogliamo guardare la realtà della vita. Perché è stato introdotto questo puritanesimo che secondo me è sbagliato.”

Quando Variety ha chiesto se Verhoeven avrebbe mai preso in considerazione l’utilizzo di un direttore delle scene di sesso, cosa che sta diventando sempre più popolare a Hollywood, per le sue scene di sesso, Verhoeven ha risposto: “[Gli attori] stessi erano i coordinatori dell’intimità. L’ho sentito. In alcuni casi potrà essere necessario, ma per il momento non credo in Francia“, ma se i suoi attori sarebbero d’accordo, è tutta un’altra storia.

“Virginie [e io], siamo andati molto d’accordo l’uno con l’altra”, ha detto Patakia delle loro scene di sesso. “Quindi non avevamo paura di niente. Forse c’era una paura iniziale che non sapessimo come fare le cose per bene perché Paul non parla molto.”

