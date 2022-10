Benedict Cumberbatch anticipa un possibile ruolo di spicco nella Fase 5 e 6 del MCU

Da quando ha fatto il suo debutto nel MCU in Doctor Strange del 2016, Benedict Cumberbatch ha visto aumentare l’importanza del suo ruolo e della sua importanza nel franchise.

E con una mezza dozzina di apparizioni già al suo attivo come Stregone Supremo e non, in particolare con il Multiverso ora completamente aperto, Cumberbatch è già pronto ad assumersi più responsabilità nella Fase 5 e nella Fase 6.

Gli ultimi due anni hanno visto la star britannica brillare nei panni di Strange in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, introducendo Strange in una serie di eccitanti varianti che hanno brillato per tutto il Multiverso. Ha anche incontrato due diverse versioni di se stesso in Doctor Strange 2, vedendo anche una statua di una terza variante, facendogli capire quanto sia davvero vasto e sconosciuto il Multiverso.

Al momento, non ci sono apparizioni programmate per Cumberbatch nella Fase 5 o 6, anche se è quasi garantito che farà parte del prossimo grande duo cinematografico composto da Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Prima, tuttavia, Cumberbatch si è preso un momento per anticipare dove sta andando il suo viaggio nel MCU, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione di più di uno Strange.

Parlando con Prestige, la star del MCU Benedict Cumberbatch ha esaminato dove andrà Doctor Strange nella Fase 5 e nella Fase 6 del MCU, con un focus specifico su più varianti di Strange.

Guardando indietro alla scena del combattimento finale tra Doctor Strange e Sinister Strange in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Cumberbatch ha condiviso il suo amore per quella “battaglia molto bizzarra e fantasiosa” e ha notato che faceva parte del film sin dalle prime fasi di sviluppo. Ha anche scherzato sul fatto che vuole spingere ulteriormente quell’idea, suggerendo che ci saranno molte altre “Strane Varianti” in arrivo nei film futuri.

“Abbiamo trasformato quello che era un combattimento molto piccolo tra i due in una sorta di battaglia molto bizzarra e fantasiosa. È stato il modo in cui l’originale mi è stato presentato molto tempo fa, quando Scott Derrickson stava ancora lavorando con noi: Strange avrebbe incontrato altre versioni di se stesso. Era qualcosa a cui volevo appoggiarmi. Avremmo potuto andare ancora oltre, e forse sarà così in futuro. Chissà di quali altre versioni potremmo aver bisogno nel capitolo successivo? E’ stato molto divertente interpretare tutte quelle mie varianti.”

Cumberbatch ha anche discusso della familiarità che ha con il personaggio, spiegando che si vede come “l’unica persona che continua la storia e in qualche modo salvaguarda Strange” durante il suo viaggio nel MCU, anche con così tanto altro da imparare su di lui. Gli piaceva anche l’idea di rendere Strange “scomodo” ogni volta che poteva, il che lo avrebbe portato a sentirsi a disagio come attore e a dover affrontare ogni volta un’esperienza completamente nuova.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...