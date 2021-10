Benedict Cumberbatch si è quasi unito al MCU come uno dei cattivi di Thor

L’interprete di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, si è quasi unito al MCU come un cattivo di Thor.

Una delle scelte di casting più ispirate (e ovvie) fatte dal Marvel Cinematic Universe è stata quella di portare Benedict Cumberbatch ad interpretare Doctor Strange. Cumberbatch è diventato uno dei preferiti dai fan ed è difficile immaginare qualcun altro nei panni del buon dottore. Prima di diventare lo Stregone Supremo, tuttavia, Cumberbatch era in lizza per interpretare Malekith in Thor: The Dark World.

Il potenziale casting è stato rivelato in The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, un libro che mette in evidenza la storia di produzione di oltre dieci anni del MCU. Cumberbatch ha rivelato di essere stato entusiasta di unirsi al MCU prima del suo incontro per discutere del cattivo di Thor.

“Avevo amici che sostenevo come Tom [Hiddleston], ed ero entusiasta come tutti gli altri con la miscela di temi, umorismo e cinema. Ma non sono cresciuto ossessionato dai fumetti. Sapevo più dell’universo cinematografico che dell’universo dei fumetti.”

Alla fine, il ruolo del cattivo di Thor è andato a Christopher Eccelston. Dopo aver concluso Star Trek: Into Darkness, Benedict Cumberbatch ha incontrato ancora una volta il capo del MCU, Kevin Feige, che ha rivelato che la star era la scelta migliore per interpretare lo Stregone Supremo.

“Benedict è sempre stato la scelta migliore per tutte le cose che aveva fatto. Eravamo entusiasti di incontrarlo. Abbiamo pensato: ‘Probabilmente sarebbe uno Strange abbastanza bravo, ma non diciamolo subito. Incontriamolo e vediamo cosa vuole fare’.”

Cumberbatch ha poi rivelato che lui e Kevin Feige avevano in mente lo stesso personaggio quando si è trattato dell’incontro.

“Stava parlando di Star Trek. Poi ho detto: ‘Beh, abbiamo molti personaggi…’, e lui ha detto ‘Doctor Strange?’.”

Un’incredibile coincidenza. È fantastico che Benedict Cumberbatch abbia avuto l’opportunità di interpretare Doctor Strange e sia diventato un pilastro del MCU. Mentre Cumberbatch sarebbe stato assolutamente fantastico come Malekith in Thor, è fantastico che abbia avuto l’opportunità di recitare al fianco di pesi massimi del MCU come Robert Downey Jr., Chris Evans e persino Chris Hemsworth come il buon dottore.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...