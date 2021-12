Betty White, la star di Golden Girls, è morta all’età di 99 anni

La star di Golden Girls e icona della commedia Betty White è morta all’età di 99 anni, come confermato da TMZ.

La tragica notizia sarà sicuramente una sorpresa per i fan, poiché pochi giorni fa condivideva la sua gratitudine per la sua buona salute mentre si dirigeva verso il suo 100° compleanno. TMZ ha fatto notare che l’attrice è morta nella sua casa questa mattina presto. La causa della morte è attualmente sconosciuta.

Mentre il suo ruolo da protagonista nella sitcom Golden Girls potrebbe essere la sua interpretazione più notevole, White è stata un’esilarante attrice comica la cui carriera abbraccia un certo numero di progetti e risale fino agli anni ’40.

Betty ha iniziato la sua carriera in radio negli anni ’40, facendo apparizioni in “Blondie”, “The Great Gildersleeve” e “This is Your FBI”. Alla fine ha ottenuto il suo programma radiofonico. Nel 1949, iniziò a lavorare a uno spettacolo di varietà televisivo con Al Jarvis chiamato “Hollywood on Television” – di cui in seguito fu co-conduttrice – prima di irrompere in altri ruoli televisivi.

Il suo ruolo comico di spicco è arrivato nel 1973 quando ha interpretato Sue Ann Nivens in “The Mary Tyler Moore Show”, che è andato in onda fino al 1977, e poi ha ottenuto il suo ruolo da protagonista in “The Betty White Show”.

Con 115 crediti di recitazione, Betty ha avuto ruoli in produzioni come “Life with Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man”, ” That ’70s Show”, “Higglytown Heroes”, “Boston Legal”, “The Bold and the Beautiful”, “Pound Puppies”, “Hot in Cleveland” e molti, molti, molti altri spettacoli e film.

