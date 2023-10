Beyoncé illumina il cinema con il Renaissance World Tour: Un trionfo di emozioni!

L’eclettica e indomabile Beyoncé è pronta a stupire il mondo del cinema con il suo nuovo progetto che segue le orme del trionfale Taylor Swift: The Eras Tour. Il 13 ottobre, le sale cinematografiche in tutto il mondo si preparano a un’esplosione di energia e talento, e Beyoncé è pronta a conquistare il box-office con il suo Renaissance!

Chi ha diretto Renaissance: a film by Beyoncé?

Era stato un segreto ben custodito fino a questo momento, ma a agosto è emersa la notizia che la candidata all’Oscar per la canzone di “Una famiglia vincente – King Richard” aveva girato un film segreto basato sul suo straordinario Renaissance World Tour. Questo tour ha fatto registrare incassi da capogiro, superando la cifra incredibile di 560 milioni di dollari. Il film è stato diretto con maestria da Nadia Lee Cohen, che ha catturato ogni istante indimenticabile.

Come nasce il progetto del film?

Durante il weekend, il prestigioso Variety ha rivelato che l’agenzia CAA, nelle ultime settimane, ha proposto il progetto a importanti case di produzione e servizi streaming per la distribuzione. Tuttavia, il destino ha portato le trattative verso un’altra direzione, con l’eccezionale catena cinematografica AMC Theatres che gestirà in autonomia la distribuzione del film, proprio come è successo per The Eras Tour.

Accordi sono stati siglati anche con altre importanti catene, tra cui Regal Theatres, Cinemark e numerosi cinema indipendenti. Inoltre, per la distribuzione internazionale, Trafalgar Releasing si occuperà delle vendite. In questo modo, Beyoncé otterrà una fetta più ampia degli incassi, ben il 50%.

Un fotogramma dal Renaissance Tour di Beyoncé

Il progetto di questo film era in fase di sviluppo da anni. A differenza di The Eras Tour, questo lavoro si avvicina più a un emozionante documentario. Saranno inclusi frammenti del tour mondiale, filmati registrati durante l’anno, ma anche elementi del visual album atteso da tempo, “Renaissance”, mai uscito, e momenti speciali dietro le quinte che cattureranno l’essenza straordinaria di Beyoncé.

Beyoncé ci regala uno sguardo esclusivo nel trailer di “Renaissance”

Oggi è arrivata l’attesa conferma: il film porterà il titolo “Renaissance: un film di Beyoncé” e sarà proiettato nei cinema americani, canadesi e messicani a partire dal 1 dicembre. Altri territori saranno aggiunti presto alla lista delle fortunate proiezioni.

Il trailer ufficiale di questo entusiasmante film è ora disponibile sulla pagina YouTube di Beyoncé, e promette davvero meraviglie. All’interno del trailer, spettacolari immagini della talentuosa artista mentre si esibisce in balli mozzafiato e coreografie che fanno battere il cuore. Oltre a questo, saranno mostrate preziose sequenze dietro le quinte. Non mancano poi momenti di allenamento intensi e tante altre clip imperdibili che cattureranno l’anima e l’energia travolgente di Beyoncé. Ecco finalmente la possibilità di entrare nel mondo straordinario di “Renaissance”. Non perdetevelo!