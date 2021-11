Biancaneve: Gal Gadot sarà la Regina Cattiva nell’adattamento live-action

Mentre il suo ultimo Red Notice è pronto per la sua grande prima hollywoodiana stasera, Gal Gadot sembra aver trovato il suo prossimo progetto.

Le fonti dicono (poi confermate dalla stessa attrice), che Gadot è in trattative finali per interpretare la Regina Cattiva in un adattamento live-action di Biancaneve. Rachel Zegler interpreterà il personaggio principale, con Marc Webb alla regia e Marc Platt alla produzione. La produzione dovrebbe iniziare nel 2022.

Il cartone originale di Biancaneve e i sette nani, basato sulla fiaba dei fratelli Grimm, è stato pubblicato nel 1938. È stato il primo film d’animazione della Disney ed è diventato un enorme successo per lo studio. Gli addetti ai lavori affermano che il film live-action amplierà la storia e aggiungerà musiche originali. Benj Pasek e Justin Paul, il duo vincitore di Oscar e Tony dietro a La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen, scriveranno nuove canzoni per il film.

Una grande ragione per cui lo studio si è preso il suo tempo su questo adattamento è assicurarsi che la musica fosse giusta, e gli addetti ai lavori dicono che i capi sono entusiasti di ciò che Pasek e Paul hanno creato.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...