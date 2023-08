Biancaneve, il figlio del primo regista sbotta e critica fortemente il remake: Disney sotto attacco!

David Hand Jr., l’erede dietro la magica animazione di Biancaneve, scaglia un fulmine di protesta contro l’imminente remake live action! Un’intervista esclusiva rivela le feroci critiche del figlio del regista originale, svelando le ragioni profonde per cui sostiene che persino Walt Disney stesso si ribalterebbe nella tomba a causa delle audaci revisioni apportate all’amato classico.

In un acceso dialogo con The Telegraph, David Hand Jr., il figlio di David Hand – il regista visionario che sovrintese al capolavoro d’animazione del 1937 – non tiene indietro le sue parole riguardo al progetto live action di Biancaneve. Definendolo in termini inequivocabili come un tentativo “woke” di sconvolgere le fondamenta dell’originale, il figlio del regista critica i drastici cambiamenti apportati alla trama e ai personaggi, innescando una disputa che risuona nel mondo cinematografico. Hand, un tempo designer per la Disney, sottolinea che le scelte creative dei nuovi adattamenti tradiscono il rispetto per la creazione di suo padre e per la visione originale di Walt Disney, affermando con veemenza che entrambi i geni del cinema si rivolterebbero nella loro tomba di fronte a questa “distruzione”.

Le dichiarazioni infuocate di Hand rivelano il suo dissenso per le trasformazioni più controverse: l’abbandono della tradizionale love story e la sostituzione degli adorati sette nani con bizzarre “creature magiche”. Aggiungi a ciò la protagonista Rachel Zegler, che ha etichettato l’originale come “datato”, scatenando l’ira di Hand. Questo acceso dibattito pone in luce un conflitto generazionale, poiché il figlio del regista crede che le menti giovani siano incapaci di comprendere appieno l’eredità del capolavoro, sfidando le radici stesse dell’animazione che ha affascinato generazioni. La pietra miliare di Biancaneve diventa così il terreno di battaglia tra il rispetto per il passato e la voglia di rivisitare in chiave moderna.

Biancaneve e quelle esagerazioni “Woke”

