Bill Burr ha recentemente parlato della rimozione di Gina Carano da The Mandalorian

Bill Burr ha recentemente parlato della rimozione da parte di Lucasfilm di Gina Carano da The Mandalorian.

Il mese scorso, Lucasfilm ha annunciato che Gina Carano non sarebbe più apparsa in The Mandalorian e in altri progetti a tema Star Wars dopo che l’attrice ha condiviso diversi post controversi sui social media che sono stati visti come transfobici, antisemiti e pericolosi. Dopo la sua uscita dalla serie Disney +, Carano sta ora sviluppando progetti con The Daily Wire.

Nella seconda stagione di The Mandalorian, il Mayfeld di Bill Burr e la Cara Dune di Gina Carano erano in disaccordo tra loro. Tuttavia, Burr ha messo in dubbio la rimozione dell’attrice dallo spettacolo su The Bill Bert Podcast:

“È un periodo strano.. a meno che non abbia fatto delle stronzate veramente orribili o abbia detto cose apertamente razziste… non lo so. Penso che ci siano troppi canali. E poi devi fare cose sensazionali… non so che cazzo sia. Sono in quel fottuto spettacolo. Ora, devo ponderare bene cosa cazzo dico.”

Più tardi, Bill Burr ha anche parlato di com’è stato lavorare con Gina Carano e ha condiviso la sua preoccupazione per casi come questo in futuro:

“Era di una dolcezza assoluta. Una persona super carina. E sapete, qualunque cosa e in qualche modo qualcuno prenderà questo video, e mi farà dire qualcos’altro e proverà a sbarazzarsi della mia action-figure. È così che va là fuori. Sono tempi fottutamente pazzi. Persone che aspettano, sdraiate tra le erbacce… ora sta diventando come: ‘Ehi, hai fatto un paragone ignorante. (suono di vampate di calore) Questo il tuo sogno, giusto? Distrutto’. Lo guardo ed è come: ‘Chi è che combatte questo modo di fare?”

