Bill & Ted Face the Music: ecco il trailer del nuovo film!

Preparati a dire “Woah”, perché Orion Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Bill & Ted Face the Music.

Martedì 9 giugno – un giorno che molti considerano il “Bill and Ted Day” – ai fan è stato consegnato il primo trailer dell’attesissimo trequel. Il film vedrà Keanu Reeves e Alex Winter tornare ai loro ruoli iconici, poiché devono ancora compiere il loro destino rock and roll. I migliori amici ormai di mezza età partono per una nuova avventura quando un visitatore dal futuro li avverte che solo la loro canzone può salvare la vita sulla terra come la conosciamo. Lungo la strada, saranno aiutati dalle loro figlie, un nuovo gruppo di personaggi storici e alcune leggende della musica – per cercare la canzone che sistemerà il loro mondo e porterà armonia nell’universo.

“Quando erano adolescenti, gli era stato detto che avrebbero salvato la realtà, e ci hanno lavorato per tutto il tempo”, ha detto lo scrittore Chris Matheson rivelando il primo sguardo al nuovo film. “Ora arriva un emissario del futuro e dice: ‘Devi farlo proprio ora. Abbiamo letteralmente 80 minuti o tutta la realtà finirà’.”

Bill & Ted Face the Music è diretto da Dean Parisot (Galaxy Quest), su una sceneggiatura di Chris Matheson e Ed Solomon (Bill & Ted Excellent Adventure), e prodotto da Scott Kroopf, Alex Lebovici, e Steve Ponce.

Nel cast Keanu Reeves, Alex Winter, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi (Kid Cudi), Kristen Schaal, Anthony Carrigan, Erinn Hayes, Jayma Mays, Jillian Bell, Holland Taylor, Beck Bennett, William Sadler, Hal Landon Jr. e Amy Stoch.

Potete vedere il trailer qui sotto:

