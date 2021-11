Bioware ha rilasciato un nuovo poster per un misterioso nuovo gioco di Mass Effect

Con sorpresa, durante il N7Day di ieri la Bioware ha rilasciato un nuovo poster per un misterioso gioco Mass Effect che è attualmente in produzione, e che molti fan sperano sarà Mass Effect 4.

Pubblicato su Twitter in occasione della celebrazione annuale della saga di Mass Effect, il nuovo poster è stato rilasciato anche in formati ad alta risoluzione in modo che i fan possano usarlo come sfondi o semplicemente “ingrandire e provare a giocare al detective”.

Quindi, visto che la casa di produzione stessa ci ha invitato a nozze, giochiamo un po’.

Il nuovo poster mostra un’astronave che è atterrata su un misterioso pianeta di fronte a un vasto cratere. L’equipaggio dell’astronave sembra camminare verso il cratere, con un alieno (forse Geth?) in attesa di incontrarli a metà strada. Il cratere stesso ricorda una testa Geth, il che significa che la razza sintetica è probabilmente profondamente coinvolta nella misteriosa trama del gioco. Sebbene il nuovo poster non riveli esattamente di cosa parlerà il prossimo gioco della serie, la tagline “Mass Effect continuerà” dà credito alla teoria che questo sia effettivamente Mass Effect 4 e non un altro spin-off, come Mass Effect: Andromeda – che comunque alla fin fine non era così male come molti dicevano.

Possiamo presumere che, stando alle statistiche che l’account ufficiale ha pubblicato circa le scelte nel gioco, la Bioware scelga di “considerare canonica” la serie di scelte fatte nella maggior parte dei casi, e quindi consideri ufficiale il finale “Distruzione“. Se così fosse, ci sarebbe la possibilità di una vendetta da parte dei sintetici sopravvissuti. Ma come hanno fatto a sopravvivere, vi chiederete? Seguono SPOILER sulla trilogia.

Beh, si dalla prima volta che abbiamo finito la trilogia abbiamo pensato che ci sarebbe stato un modo per salvarsi, e parliamo del settore dove una volta sorgeva il sistema Bahak, spazzato via da Shepard a seguito della distruzione del Portale Alfa. Qualsiasi finale si scelga, Crucibolo e Cittadella usano i Portali ad Effetto Massa per espandere in tutta la galassia l’ondata d’energia, quindi è presumibile che nel settore del Portale Alfa l’influsso di quell’energia non sia mai arrivato. Data la presenza dei Geth in tutta la galassia, è probabile che un piccolo gruppo possa esser sopravvissuto alla deriva in quel settore, e che ora nutra vendetta.

Qui sotto il post con le statistiche:

❗ Spoilers Ahead ❗ The choices are endless in #MassEffect Legendary Edition. Are there any that surprise you? #N7Day pic.twitter.com/zZpk4TgKcO — Mass Effect (@masseffect) November 8, 2021

In aggiunta, in basso vicino alla astronave che evidentemente non è la Normandy, che riporta sulla carena la dicitura “SFX” di cui purtroppo non conosciamo la natura, si possono scorgere quattro figure che lasciano la nave per andare verso un’altra figura.

Non ci è dato sapere ovviamente l’identità dei personaggi, ma dalle dimensioni e altri dettagli abbiamo formulato ipotesi.

Oltre ovviamente a Liara, love interest verso cui il gioco spesso ti spinge e personaggio che già abbiamo visto nel teaser d’annuncio, si scorgono infatti una figura imponente che pare abbia sfumature di rosso, cosa che ci riporta alla mente il colossale Krogan noto come Wrex. Nel teaser in lontananza avevamo visto una figura che ricordava un Salarian, ma dubitiamo che si tratti di Mordin visto il suo destino. C’è la possibilità che la figura più esila in realtà sia il corpo di una Quarian, la vivace Tali, e l’altra infine sia del Turian braccio destro del comandante Shepar, Garrus Vakarian.

Qui sotto potete vedere il nostro post con il poster:

Ambientato in un universo alternativo in cui umani e civiltà aliene hanno colonizzato la Via Lattea, l’originale Mass Effect è molto apprezzato per la sua narrativa, i personaggi stratificati e le scelte che vengono date al giocatore.

Anche se queste scelte guidano la storia in alcune variazioni sul tema, la bellezza di Mass Effect è il fatto di vivere comunque del connubio fra l’avere una storia lineare è una storia che si stratifica con le scelte del giocatore. Ogni gioco di Mass Effect consente ai giocatori di essere cattivi o eroi quanto vogliono, il che li aiuterà a stringere alleanze e fare amicizie.

