Bioware rilascia una immagine teaser per il N7day che rimanda a Mass Effect 4

In concomitanza con il N7 Day, la BioWare ha rivelato oggi un nuovo teaser dal prossimo sequel di Mass Effect che molti fan chiamano semplicemente “Mass Effect 4” per il momento.

Annunciato per la prima volta alla fine del 2020, BioWare ha confermato che avrebbe lavorato ad un nuovo capitolo di Mass Effect che apparentemente si svolgerà dopo gli eventi di Mass Effect 3. E mentre si sa molto poco su cosa avrà in serbo questo gioco, BioWare ha rilasciato oggi alcuni suggerimenti in più per i fan sotto forma di un nuovo video.

Mostrato sui social media, BioWare ha svelato un nuovo teaser di Mass Effect 4. Il filmato in sé non contiene nulla di così degno di nota, ma sembra indicare dove potrebbe andare con la storia del prossimo episodio di Mass Effect. Come i fan hanno subito notato, il nuovo video che è stato condiviso presenta quello che sembra essere un portale galattico in costruzione. Per chi non lo sapesse, i Portali galattici nell’universo di Mass Effect vengono utilizzati per viaggiare rapidamente nello spazio e raggiungere vari pianeti.

Qui potete vedere il teaser:

Happy #N7Day from across the stars! 💫 We found this interesting footage you may want to 🔍 a bit more closely. Download in HD ​​⬇️https://t.co/gyydhuuT1e pic.twitter.com/h97zjH5C1G — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

