Birds of Prey: Cathy Yan parla della collaborazione col regista di John Wick per le scene d’azione

Le prime reazioni a Birds of Prey sono arrivate questa settimana e molti hanno elogiato le sequenze d’azione del film. Ciò non dovrebbe sorprendere dal momento che la regista Cathy Yan ha lavorato a stretto contatto con l’azienda produttrice di acrobazie 87eleven, creata dal regista di John Wick e dal veterano coordinatore degli stunt / regista della seconda unità Chad Stahelski.

Al recente junket del film, è stato chiesto alla Yan di parlare proprio dei contributi di Stahelski al film.

I rapporti sulla sua partecipazione sono approdati online la scorsa estate, e a quanto pare l’intento era proprio aiutare a creare alcune scene d’azione per il film durante le riprese. Al Junket di Birds of Prey, Yan ha confermato a Collider che il regista di John Wick 3: Parabellum ha lavorato come regista della seconda unità durante quelle riprese.

“Ha diretto parte della seconda unità per le riprese, ma anche la sua compagnia – perché siamo stati abbastanza fortunati da aver collaborato con loro per tutte le riprese, ed è perché mi è piaciuto molto il modo in cui hanno costruito l’azione. Sembrava tutto molto pratico. Il nostro stunt coordinator, Jonathan Eusebio, e io andavamo davvero d’accordo e adoriamo davvero i vecchi film di Jackie Chan, il modo in cui quelle acrobazie sono state fatte e il modo in cui sono state girate, che è ciò per cui la 87eleven è nota. Quindi hanno allenato le nostre donne per mesi e hanno fatto la maggior parte del loro lavoro d’acrobazie. Poi, quando è arrivato il momento di aggiungere ancora più azione, è stato fantastico lavorare con Chad.”

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

