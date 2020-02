Birds of Prey: i produttori parlano della volta che hanno temuto per l’incolumità di Margot Robbie

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) riporta la superstar Margot Robbie al ruolo con cui esordì nel DC Extended Universe, Harley Quinn.

Harley è un personaggio selvaggio che si presta ad acrobazie eccitanti ma potenzialmente pericolose. Durante una recente anteprima del film, i produttori Bryan Unkeless e Sue Kroll hanno ricordato una acrobazia particolarmente spaventosa da cui la Robbie non si è tirata indietro.

“C’è una parte in cui Margot è letteralmente sui pattini che viene spinta da un’auto in corsa”, dice Unkeless. “Pensi che vederla traballare sia una cosa che potrebbe andare a finire male, potrebbe andare sotto la macchina, e siamo rimasti sollevati quando la scena è finita. In più lei non avrebbe mai ammesso di aver paura.”

Successivamente Kroll aggiunge: “È così coraggiosa. Fa qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa per un film… e non penso che abbia paura. Ero più spaventata io di lei“. La Robbie ha discusso delle acrobazie del film in interviste prima della prima, dicendo che:

“Ce ne sono così tante. Di recente… non posso parlarne, dato che il film non è ancora uscito. Ci sono molte acrobazie davvero interessanti nel film. Molte di queste, non ho potuto farle io perché erano troppo rischiose. E sono costantemente stupita dagli stuntman. Uno dei miei fratelli è in realtà uno stuntman, quindi ho un profondo apprezzamento per questo tipo di lavoro.”

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

