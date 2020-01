Birds of Prey: il nuovo trailer ufficiale mostra finalmente la maschera nera!

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è qui per dare il via al 2020 in un modo piuttosto epico.

Quasi un mese prima dell’uscita del film, Warner Bros. ha rilasciato ufficialmente il secondo trailer completo di Birds of Prey, dando al pubblico l’ultimo sguardo al film d’ensemble al femminile e alla sua squadra composta da Harley Quinn (Margot Robbie), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e Renee Montoya (Rosie Perez).

Questo viene dopo un teaser uscito esclusivamente nelle sale con It – Capitolo 2, un trailer completo pubblicato lo scorso ottobre e un teaser durante i Game Awards del mese scorso.

Potete vederlo qui sotto:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

