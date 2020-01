Birds of Prey: la crew parla del costume design, l’aspetto femminista e la violenza nel film

Durante una delle sequenze di combattimento di Birds of Prey, Harley Quinn (Margot Robbie) identifica la vulnerabilità di una compagna di squadra e fornisce un aiuto critico, dandole una cravatta.

Questo piccolo atto di sorellanza è tanto familiare in un contesto quotidiano quanto sorprendente nell’Universo esteso DC. È uno dei tanti modi in cui Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) si differenzia dai suoi compagni film sui supereroi: non solo vede protagoniste le donne, ma è stato realizzato anche da loro.

“Ci sono più donne davanti e dietro la telecamera di qualsiasi film su cui abbia lavorato, il che è piuttosto incredibile”, afferma la Robbie, che ha anche prodotto il film. “È stata in parte una decisione consapevole, ma è sempre sembrata la scelta organica giusta da fare.”

La regista Cathy Yan sovverte le aspettative di un film di supereroi, in parte creando “una qualità tattile più radicata” per il suo film in risposta “ad altri film del genere, dove può diventare molto fluida“. La storia, inoltre, non è una nobile battaglia tra il bene e il male, ma basata su sentimenti umani estremamente controversi.

“Harley non ha mai salvato il mondo senza motivo”, afferma la sceneggiatrice Christina Hodson. “C’è sempre qualcosa di complicato, disordinato, appiccicoso e determinato dal personaggio.”

Le emozioni più disordinate – e più universali – danno il via a questo nuovo capitolo: una rottura. La divisione di Harley dal Joker lascia il suo cuore spezzato e si chiede chi sia senza di lui: “Penso che tutti noi, nelle relazioni, a volte silenziamo alcuni pezzi di noi stessi”, afferma Hodson. Dopo la rottura, “è Harley Quinn è nel suo momento di piena gloria“.

Dopo un taglio pubblico e simbolico dei suoi legami emotivi con Mr. J, Harley diventa un bersaglio per tutti i cattivi di Gotham che l’avevano lasciata stare sotto la protezione del clown. Tra questi c’è il sadico signore del crimine Black Mask (Ewan McGregor), che chiede, come riparazione per le sue molte lamentele, che lei gli porti l’adolescente Cassandra Cain (Ella Jay Basco), una ladra che ha scelto la tasca sbagliata. Nel frattempo, la cantante di night club Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), la poliziotta scontenta Renee Montoya (Rosie Perez) e la misteriosa vigilante Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead) hanno ciascuno il loro conto in sospeso con Black Mask. Quando tutti e quattro i sentieri di queste donne si incrociano, uniscono le forze per proteggere Cassandra da lui.

Questa nuova banda di ragazze non è una “sorellanza d’élite perfetta” di potenti eroine, dice Yan, che ha considerato come riferimento il “gruppo eterogeneo di donne” di Bridesmaids. “Sono ancora toste e belle, ma i personaggi sono stati ideati per essere imperfette“. Niente incarna quell’equilibrio tra affabile e ambizioso, o l’approccio del film di essere sia radicato che accentuato, così come i costumi della designer Erin Benach, che ha creato il guardaroba da una prospettiva femminile in prima persona: “Nel mio sogno più triste, cosa vorrei che io e una banda di ragazze indossassimo per scappare culi?”.

Con quell’enfasi sul gusto personale, la gioia e il comfort, Benach ha mescolato lo stile di strada, l’alta moda e – ovviamente – lo stile presente nei fumetti DC.

“Non l’avevo mai visto prima, quel livello di comprensione dello zeitgeist della moda in un film di supereroi”, afferma Yan. “Abbiamo pensato che fosse un modo davvero interessante di parlare alle donne senza essere palesi. Sto solo dicendo: ‘Ti abbiamo compreso’, sai?”

Uno dei pezzi più spettacolari è un abito di Black Canary, realizzato con uno spesso tessuto a rete che fa cenno alle calze a rete del personaggio: “L’ho progettato letteralmente su Jurnee”, dice Benach. “È stato uno di quei momenti organici. Yan cita i tagli dei jeans a vita alta di Harley, che hanno preso il posto dei pantaloncini notoriamente meno indossabili, come un capo che ‘può parlare con le donne in questo momento’.”.

In una mossa molto rivelatrice, Harley getta via il suo ciondolo con la “J” e indossa una collana spigolosa e spessa di catene durante il film. La designer ha abbracciato lo stile di genere punk-rock anarchico, così come il suo ethos fai-da-te, con una giacca voluminosa realizzata parzialmente con strisce di nastro adesivo. Con il guardaroba espressivo di Harley e la narrazione idiosincratica, Birds of Prey rende il personaggio storicamente ipersessualizzato come qualcuno che si è di recente liberato dal suo chiaro soggetto, essere un oggetto.

“Volevamo che le persone avessero un assaggio di come potrebbe essere la vita quando la vedi dal punto di vista di Harley”, afferma Robbie. “È questo mondo luminoso, inteso e fantastico.”

La sua prospettiva distintiva non porta solo coriandoli arcobaleno e canto, ma anche un certo tipo di violenza folle e brutale: “È molto femminile in un modo molto superficiale… Allo stesso tempo, è così tosta“, dice Yan. “Mi è piaciuta quella tensione. È stato esilarante creare una versione non filtrata di Harley Quinn“. Sebbene non abbia un filtro, ha una bussola morale, che è certamente fuori dal comune come il resto della sua visione del mondo. In una scena, mentre fa irruzione in un edificio per catturare Cassandra, usa solo armi non mortali per stendere tutti sulla sua strada; per tutto il film, gli atti di violenza veramente inquietanti e inutilmente crudeli sono lasciati ai cattivi (maschi).

Ma non pensare per un minuto che Harley si sia ammorbidita: il nostro antieroe coi codini ha in serbo ancora un pesanti colpi spacca-ossa eseguiti con la gioia di una a ragazza: “Penso che a volte equipariamo la femminilità all’essere educati“, osserva Yan, “ma non sono la stessa cosa“.

