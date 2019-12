Birds of Prey: la pellicola DC Films ottiene ufficialmente il Rating-R

Quando il film Birds of Prey fu annunciato per la prima volta, i rapporti menzionavano che la star / produttrice Margot Robbie e la regista Cathy Yan stavano mirando a un R-rating, ma si diceva che Warner Bros. fosse un po’ preoccupata dalla cosa.

Una volta che la produzione è iniziata e i dettagli dai set visit sono emersi online, tutto sembrava confermare che il film avrebbe effettivamente ottenuto il divieto e ora è stato reso ufficiale.

La Motion Picture Association of America ha valutato Birds of Prey (& The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn) R per “forte violenza e linguaggio scurrile, materiale sessuale e farmacologico”. Il successo di Joker avrà ovviamente dato più fiducia alla Warner Bros. circa i futuri progetti DC classificati come R, ma la popolarità di Harley Quinn potrebbe significare che Birds of Prey si rivelerà un’impresa molto più rischiosa per lo studio.

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...