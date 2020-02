Birds of Prey: la verità dietro il presunto cambio di titolo del film DC

Qualche giorno fa alcuni grandi siti hanno notato che molti siti web di vendita biglietti online avevano cambiato il titolo di Birds of Prey in “Harley Quinn: Birds of Prey”.

La cosa non è sfuggita all’opportunità di scrivere rapidamente elaborati e sensazionalistici pezzi di riflessione sul cambiamento del titolo, e su come questo fosse un segno del cambio di rotta della Warner Bros. per il film dopo il presunto flop a pochissimi giorni dall’uscita del film.

A quanto pare però, non è avvenuto nessun cambio di titolo. Secondo Alisha Grauso di Atom Ticket, la modifica del titolo è specifica della biglietteria online e non una modifica ufficiale operata da parte dello studio.

Update on the #BirdsofPrey title change: It's apparently for display/search purposes only for vendors and theaters, not an official title change. Just to clarify for those of you writing about it. 🤷🏻‍♀️ — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) February 11, 2020

Ciò quindi cosa suggerisce? Birds of Prey non sta cambiando il proprio titolo per i suoi materiali di marketing, o per il film, piuttosto il settore distribuzione della Warner Bros. pare abbia suggerito la cosa agli espositori per aiutare con le ottimizzazioni SEO, le ricerche e le schede per i biglietti. Mentre gli exhib avevano utilizzato Birds of Prey sui loro siti Web e nei cinema, utilizzando quindi il titolo originale. Alcuni circuiti come Alamo e Showcase Cinemas non hanno apportato modifiche ai loro siti Web. Se fai una ricerca per “Harley Quinn” nel sito di Fandango, ti porterà appunto a Birds of Prey.

Inoltre, secondo quanto riportato a The Verge, una fonte interna della Warner gli avrebbe detto che il cambio che il cambio del titolo fa parte di un’espansione per la ricerca sui siti che vendono biglietti, che rende più facile per le persone trovare il film. L’aggiunta del nome Harley Quinn all’inizio del titolo offre quindi agli spettatori una migliore comprensione di cosa tratta Birds of Prey.

Mi piace: Mi piace Caricamento...