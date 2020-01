Birds of Prey: l’ultimo trailer contiene rimandi visivi a Injustice?

Ogni buon fan della DC conosce Injustice, la trama del videogioco (poi divenuto fumetto), ambientata in una realtà parallela in cui in cui il ragazzone in blu, Superman, ricopre il ruolo del super-cattivo dopo che Joker gli ha fatto uccidere Lois ed il bambino che portava in grembo, oltre a buona parte di Metropolis.

Bene, a quanto pare, stando a CB, il trailer finale di Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) conterrebbe due easter egg visivi alla famosa storia.

Il recente trailer pare infatti aver messo in mostra due riferimenti ad Injustice. Nella scena d’apertura del trailer, Harley indossa un travestimento per visitare – e attaccare – il GCPD, che evoca una scena simile dei fumetti di Injustice. E più tardi, nel momento in cui i fan hanno potuto dare uno sguardo al “Canary cry” di Dinah Lance / Black Canary, interpretata da Jurnee Smollett-Bell, si può notare che la posa di Dinah nella scena rispecchia il modo in cui Black Canary usa il suo grido in Injustice 2. A quanto pare la stessa Smollett-Bell ha successivamente confermato la cosa su Twitter.

Qui sotto potete vedere i tweet che mostrano le scene e la conferma:

Una dichiarazione dell’interprete di Black Canary stessa lascia proprio intendere ci sia un riferimento nella scena, ed è presumibile sia stato voluto proprio da lei in quanto fan del videogioco:

“Voglio dire, per me è un tale onore portare Black Canary al cinema, sapete?”, ha spiegato Smollett-Bell durante un’apparizione il mese scorso. “Black Canary, è un personaggio così leggendario, e sono diventata una sua fan da Injustice 2. Ed è stato fantastico lavorare con queste donne, sentire la sorellanza che abbiamo. Siamo diventate tutte intime. È stato un sogno, un tale sogno.”

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

Mi piace: Mi piace Caricamento...