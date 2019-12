Birds of Prey: Margot Robbie a proposito del rapporto di Harley col Joker

Più la promozione di Birds of Prey avanza, più comprendiamo che il Joker di Jared Leto avrà un impatto sulla trama del film, o quantomeno il Joker.

Infatti, quando abbiamo visto il clown pazzo e l’arlecchina di Gotham City in Suicide Squad di David Ayer, nel 2016, i due personaggi erano follemente innamorati, ma in un modo che i fan della DC non hanno apprezzato particolarmente, in quanto il modo in cui Joker si approccia a Harley è stato reso fino troppo romantico decadente, e non una sorta di trasposizione di una persona abusiva, violenta e possessiva.

Questo non sarà il caso per l’avventura da solista di ‘ Harley Quinn e girl gang, che ora è single, come abbiamo appreso dal primo trailer. Niente più storia d’amore con il famoso criminale, benvenuti nel cameratismo femminile al 100% con Black Canary, Renee Montoya, Huntress e Cassandra Cain. Tuttavia, il personaggio incarnato da Margot Robbie non dimenticherà il suo compagno così facilmente, come ha detto a Empire.

“Sta cercando di prenderne il controllo”, dice riguardo alla rottura con il Joker. “Sembra un vero modo per gestire una separazione. Non è né pulito, né facile essere una donna forte. E’ così difficile. Questa volta è un po’ più Courtney Love di Debbie Harry, della serie: ‘Sono single, non ho bisogno di lui, vaffanculo a questo ragazzo’. Ma se il Joker gli scrivesse: ‘Vieni da me?’, lei correrebbe. Andrebbe in pezzi.”

Nonostante la presa del Joker sulla giovane Harley, la nostra precedente partner nel crimine del pagliaccio si emanciperà gradualmente, trasformando se stessa in una sorta di personaggio al limite fra super-cattiva e anti-eroina, rimanendo però sempre un po’ innamorata del suo ex fidanzato. Fortunatamente, come dimostra lo scatto mai visto prima, Harley Quinn si divertirà molto in Birds of Prey, che Margot Robbie ha anticipato come un film “divertente, violento e pazzo”.

Qui sotto potete vedere alcune nuove immagini:

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

