Birds of Prey: Margot Robbie parla della iena e del processo per inserirla nel film

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) è vicino al rilascio e i fan vengono pompati per il film grazie a molti elementi del marketing virale.

Di recente Comicbook ha incontrato Margot Robbie per parlare di una serie di cose e sopratutto di come si sono comportati con l’avere delle iene nel film. Grazie all’intervista si scopre che dietro la partecipazione di quegli animali c’è un po’ di magia cinematografica, perché quelle sul set non sono davvero delle iene, ma un adorabile cane.

Si scopre che il cucciolo era più che pronto per il compito e sembra che la Robbie abbia gradito i suoi compagni canini.

“Era una di quelle cose che per prime abbiamo inserito nella sceneggiatura Christina e io, perché ovviamente nei fumetti Harley ha due iene”, ha iniziato la Robbie. “Alla fine ne abbiamo una perché anche solo una sola era piuttosto costosa. Abbiamo pensato che fosse una grande idea al momento, e poi in pre-produzione è diventato improvvisamente: ‘Allora, come facciamo con la questione della iena?’ E’ stato incredibilmente difficile. Siamo andati a vedere una iena dal vivo. C’è già stata una iena in California che è apparsa sullo schermo. Abbiamo scoperto che sarebbe stato impossibile girare comn quella, perché sono animali estremamente pericolosi e prendono possesso di tutto ciò che toccano. Quindi, se lo metti su un divano lo divorerà. Non funzionava per le riprese. Quindi, alla fine, abbiamo usato un cane davvero grosso che aveva la pelliccia in CGI e la forma del corpo per sembrare una iena. Perché l’alternativa era avere un tizio in abito verde, sarebeb stato strano. Ho visto quel processo svolgersi quando abbiamo fatto Tarzan. Ricordo che Alexander Skarsgård stava armeggiando con questo tizio corpulento del sud di Londra. Ero tipo ‘Questo è strano, non vi pare?’.”

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

