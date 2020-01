Birds of Prey: online due nuovi scatti ufficiali, a breve il prossimo trailer

Rilasciati online due nuovi scatti ufficiali per Birds of Prey, di ui a breve arriverà il prossimo trailer ufficiale.

Ridendo e scherzando siamo arrivati ad un punto in cui manca poco più di un mese all’uscita del prossimo film della DC Comics, ovvero Birds of Prey di Cathy Yan, che introdurrà su grande schermo l’omonimo supergruppo di supereroine, insieme ad Harley Quinn interpretata da Margot Robbie dopo il fallimentare Suicide Squad.

Abbiamo avuto modo di dare uno sguardo al film col primo trailer e alcuni spot, ma a breve sembra che stia per arrivare un ultimissimo trailer ufficiale della durata di 2 minuti e mezzo, già classificato dalla Consumer Protection BC e che dovrebbe uscire tra pochi giorni, visto che l’uscita del nuovo cinefumetto è praticamente imminente.

Inoltre, per pompare ulteriormente la campagna marketing del film, sono state rilasciate online due nuove foto ufficiali che ritraggono Harley Quinn insieme alla squadra.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) (Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of one Harley Quinn)) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori.

La fotografia è a cura di Matthew Libatique, mentre la colonna sonora è composta da Daniel Pemberton.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

