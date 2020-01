Birds of Prey: rumor lasciano intendere non ci sia nessuna scena post-credits

Dato che tende ad accadere ogni volta che le persone guardano un film coi supereroi molto atteso, più storie circa varie scene post-credit sono apparse su Internet.

Sta succedendo adesso con Birds of Prey. Stanno girando storie multiple circa scene post-credit che coinvolgono Batman e uno sguardo al personaggio, o Black Mask che incontra qualcuno in prigione, o Amanda Waller che recluta Harley per la The Suicide Squad. E ovviamente provengono da Reddit.

Tuttavia, ci sono state due fan screening di Birds of Prey questa settimana e le persone che hanno davvero partecipato a queste proiezioni riferiscono che non ci sono scene dopo i titoli di coda.

A quanto pare, stando ovviamente a queste informazioni che non possiamo confermare, dopo i titoli di coda animati subito dopo la fine del film, non c’è alcuna scena mid-credits, e l’unica cosa che pare sia presente è una battuta di Harley che si può ascoltare al termine dei titoli di coda.

È sempre possibile che vengano aggiunte scene post-credits alla versione per l’ampio rilascio, poiché a volte le tengono fuori da questi screening per preservare la sorpresa, ma i rapporti che girano sul web circa ben due scene post-credits pare in realtà siano completamente false in base a rapporti dei partecipanti confermati.

Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020, con Cathy Yan alla regia, su una sceneggiatura di Christina Hodson, basata sui fumetti di Cuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel e Greg Land, e con Margot Robbie, Bryan Unkeless e Sue Kroll come produttori. La fotografia è a cura di Matthew Libatique.

Nel cast Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Helena Bertinelli / Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Dinah Lance / Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) e Ewan McGregor (Roman Sionis / Maschera Nera).

