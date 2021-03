Black Adam: alcune foto dal set trapelate anticiperebbero un’ambientazione cosmica

Dopo anni in cui è rimasto bloccato nella fase di sviluppo, Black Adam con Dwayne Johnson sta finalmente andando avanti in seno alla Warner Bros. Il film DC mostrerà le origini di Black Adam e preparerà anche il terreno per il debutto nel DCEU di diversi membri della Justice Society of America come Atom Smasher e Hawkman.

I dettagli della trama del film sono ancora tenuti nascosti, ma ci si aspetta che faccia un tuffo profondo nella storia e nelle motivazioni del guerriero di Khandaq. Inoltre, l’inclusione dei membri della JSA potrebbe significare che verrà esplorato anche il background di questi personaggi.

Ora, sembra che sarà così, come evidenziato dalla prima serie di foto dal set del film. Grazie all’utente Twitter BlackAdamUpdates, che ha scoperto il primo lotto di foto trapelate dal set, possiamo notare quello che sembra, secondo le varie speculazioni dei fan, un Thanagarian Star Cruiser.

Potete vederlo qui sotto:

📸: BLACK ADAM sets are now being built! Filming begins next month! (Source: Vanzekin018 on Instagram) pic.twitter.com/JtnzuPTL3i — Black Adam Updates (@blackadamnews) March 13, 2021

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”.

Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente.

Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021.

