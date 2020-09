Black Adam: Aldis Hodge è in trattative per interpretare Hawkman

Deadline ha confermato che Aldis Hodge è in trattative per unirsi a Black Adam della New Line / DC per interpretare Hawkman.

Se il casting verrà finalizzato, Hodge si unirà a Dwayne Johnson, che interpreta l’antieroe titolare nel primo ruolo da supereroe di quest’ultimo. Hodge interpreterà Hawkman, alias Carter Hall, un membro della Justice Society. In precedenza era stato annunciato che Noah Centineo interpreterà Atom Smasher.

Il film è stato autorizzato a iniziare le proprie riprese in Georgia il prossimo anno.

Hodge è apparso di recente nel successo pre-pandemico “The Invisible Man”, ed è protagonista del debutto alla regia di Regina King, One Night in Miami, recentemente presentato in anteprima a Venezia e accolto al TIFF con recensioni entusiastiche.

Jaume Collet-Serra, che ha anche diretto Johnson in Jungle Cruise della Disney, sta dirigendo Black Adam su una bozza di Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente.

Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia di Seven Bucks Productions stanno producendo il film con Beau Flynn di FlynnPictureCo. Johnson, Collet-Serra, Flynn, Garcia e Garcia hanno recentemente collaborato a Jungle Cruise che arriverà il 30 luglio 2021.

Scott Sheldon di FlynnPictureCo sarà il produttore esecutivo.

