Black Adam: Aldis Hodge e Noah Centineo mostrano il fisico messo su per il film

L’interprete di Hawkman, Aldis Hodge, ha rivelato il fisico messo su per il suo imminente ruolo da supereroe in Black Adam del 2022.

Con l’inizio delle riprese di Black Adam, il cast ha lavorato duramente per prepararsi al film. Più recentemente l’allenatore di Noah Centineo ha rivelato un video dell’interprete di Atom Smasher che si allena in palestra, dove lo abbiamo potuto vedere fisicamente ingrossato per il suo imminente ruolo di supereroe. Ma la star di Hawkman, Aldis Hodge, ha anche impiegato ore per rendere l’eroe il più intimidatorio possibile.

Aldis Hodge ha precedentemente menzionato che vedere gli allenamenti di Dwayne Johnson per Black Adam lo ha aiutato a trovare motivazione per lavorare di più in palestra, e sembra che lo sforzo abbia dato i suoi frutti.

La star ha usato Intagram per pubblicare un selfie che rivela i suoi progressi nella costruzione di un fisico muscoloso per vendere al meglio la sua performance visiva come l’eroe della Justice Society of America. L’attore ha spiegato nella didascalia che ormai è il nuovo look che vorrebbe sempre avere.

Potete dare un’occhiata a Aldis Hodge:

E a Noah Centineo qui sotto:

