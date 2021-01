Black Adam: Aldis Hodge parla della sua preparazione per il ruolo di Hakwman

Aldis Hodge non ha svelato alcun segreto sulla sua versione di Hawkman nel film di Black Adam, ma sembra certamente che stia facendo le sue ricerche per prepararsi al ruolo.

Il film presenta Hodge insieme all’omonimo antieroe di Dwayne Johnson e metterà in scena nuovi membri della Justice Society of America, tra cui Hawkman. Black Adam è attualmente pianificato per iniziare la produzione in primavera, senza una data di uscita definita.

Mentre il DCEU continua ad espandersi in saghe sempre più autonome, Black Adam potrebbe essere uno dei più grandi film del franchise. Shazam è stato un grande successo per la Warner, distaccandosi dallo stile e dalla struttura più dark del primo concept del DCEU con una storia più spensierata (anche se comunque abbastanza dark). Mentre Shazam fatto allusioni a personaggi della Justice League come Superman, per alcuni non è mai stato chiaro se i film esistessero nella stessa linea temporale. Mentre la DC si muove verso un modello multiversale per progetti futuri, Black Adam sembra che potrebbe dare inizio ad un franchise solista potenzialmente espansivo con la Justice Society of America.

Hawkman è uno dei membri più iconici di quella squadra di supereroi e Aldis Hodge sembra prendere il ruolo molto sul serio. In una recente intervista con Screen Rant, Hodge ha discusso della sua preparazione per Black Adam, esitante a condividere eventuali spoiler ma disposto a divulgare le profondità della sua ricerca.

“Per quanto riguarda la ricerca, ho fatto tutti i tipi di ricerca. Ho letto tutti i tipi di graphic novel, dalla JSA alla serie Hawkman. Mi ritrovo davvero ad apprezzare chi e cosa è, e come è, e so cosa abbiamo in serbo in merito a come li mostreremo. Mi ha davvero emozionato.”

Mentre Hodge sembra certamente ben informato su Hawkman, il personaggio sarà probabilmente un volto nuovo di zecca per molti spettatori. La Justice Society è l’originale squadra di supereroi della DC, ma non è stata particolarmente prominente nella cultura pop per decenni. La Justice League ha un dominio di maggior impatto per quanto riguarda le super-squadre (intendiamo per il pubblico generalista) e la maggior parte dei film della compagnia si è concentrata su personaggi famosi come Batman, Wonder Woman, Flash e Superman.

Il debutto live-action di personaggi meno noti come Hawkman e Cyclone in Black Adam sarà un test entusiasmante per la DC. La Marvel ha riscontrato un immenso successo staccandosi dai suoi personaggi principali con i Guardiani della Galassia, e la DC potrebbe guadagnare consensi simili con la formazione della Justice Society.

