Black Adam: dal DC FanDome una prima scena dal film e una fantastica featurette!

Dopo aver debuttato con molto successo nel 2020, l’esclusivo evento per i fan DC si svolge ancora una volta, anche se un paio di mesi più tardi del solito. Tuttavia, i fan potevano aspettarsi molte sorprese e rivelazioni sui progetti imminenti, incluso Black Adam.

Non è un segreto che l’ex superstar della WWE sia stata a lungo collegata al ruolo, ma è rimasta bloccata nel limbo della produzione per anni fino a quando i rotori hanno finalmente iniziato a girare nell’aprile di quest’anno. La produzione si è conclusa a luglio, dandogli un sacco di tempo per essere messa a punto prima del suo lancio nel luglio del 2022.

In origine, Black Adam avrebbe dovuto debuttare in Shazam di David F. Sandberg, ma i piani sono cambiati e la Warner Bros. ha pensato che fosse meglio farlo debuttare in un film indipendente. Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra e scritto da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Oltre al suo personaggio principale, il blockbuster introdurrà anche la Justice Society of America composta da Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo).

Durante il segmento dedicato a Black Adam del DC FanDome è stato presentata una featurette davvero fantastica che vi riportiamo qui sotto:

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021