Black Adam: Dwayne Johnson avrebbe fatto trapelare alla stampa informazioni finanziarie imprecise secondo un rumor

Dwayne “The Rock” Johnson avrebbe fatto trapelare alla stampa informazioni finanziarie imprecise sulla effettiva riuscita al botteghino di Black Adam.

L’uscita cinematografica più recente della DC, che mostra il viaggio di Teth Adam e della Justice Society of America, non è stata un grande successo al botteghino, tuttavia, Black Adam non è stato un flop completo per il 2022 come Morbius. Questa gamma indistinta di guadagni ha fatti si che blog e testate giornalistiche discutessero se il film sarà redditizio per la Warner.

Un rapporto dell’inizio di questo mese affermava che il film avrebbe fatto perdere allo studio tra $ 50 e $ 100 milioni, causando un terremoto monetario nel settore dimostrando che Black Adam è un altro fallimento della DC.

In risposta, è stato rilasciato un altro rapporto a Deadline, che Johnson ha rapidamente sostenuto nel tentativo di assicurare alla gente che il film avrebbe generato invece un profitto. Nuove informazioni sono state appena rilasciate e rivelerebbero rapporti contrastanti.

Matt Belloni di Puck (quindi prendete la cosa con le pinze), ha rivelato in una newsletter che il Team Dwayne Johnson ha fatto trapelare la storia a Deadline, e quindi i “diversi dirigenti della Warner” citati sarebbero loro. Il rapporto, che Belloni ha definito “pieno di false ipotesi”, ha indicato che Black Adam sta realizzando un profitto compreso tra $ 52 e $ 72 milioni. Tutti i fattori di guadagno (VOD, Blu-Ray, ecc.) sono stati presi in considerazione.

Belloni ha continuato definendo questa “una delle storie commerciali più sciocche di tutti i tempi” e dubita che il film raggiungerà i numeri di intrattenimento domestico che Johnson si aspetta. L’insider ha anche condiviso la sua convinzione che la cifra per la spesa marketing di $ 100 milioni fornita fosse fuorviante.

L’insider termina poi la sua “riflesione” su Black Adam dicendo che “quasi tutti i film di queste dimensioni alla fine verranno cancellati” ma ciò non significa che “è considerato un film utile”.

