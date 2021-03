Black Adam: Dwayne Johnson mette in guardia i franchise coi supereroi sull’arrivo dell’anti-eroe

Dwayne Johnson non ha lasciato scemare l’hype per la Justice League di Zack Snyder, che si è prodigato per alimentare ancora di più l’aspettativa, ma non riguardo al film di Snyder.

Johnson ha usato Instagram per far sapere ai fan della DC Films qualcosa riguardo il suo film, Black Adam. The Rock ha condiviso la pagina di apertura della sceneggiatura di Black Adam in un video, condividendo le parole della didascalia: “Beh, mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno. E dire al mondo che va tutto bene. Ma io cercherò di portarmi dietro un po’ di oscurità. Finché le cose non saranno più luminose… Io sono l’Uomo In Nero“.

Nel video, Johnson fa sapere ai fan che Black Adam è a sole 3 settimane dalle riprese. Qui sotto potete vedere il post:

Nel segmento di video più lungo, The Rock condivide che è mezzanotte e sta rivedendo la sceneggiatura ancora una volta. La poesia sulla pagina di apertura apparentemente è la proverbiale Stele di Rosetta per The Rock quando si tratta di chi è Black Adam:

“Volevo mostrarvi la pagina di apertura del mio copione – che guardo ogni volta che lo apro”, spiega Johnson. “Ho memorizzato queste parole per anni e anni e anni ormai. Ma vi dà un esempio di chi è Black Adam – e chi è Black Adam per l’Universo DC. Ma anche, penso, chi è Black Adam per il periodo degli universi coi supereroi. Questo è l’Universo DC, ma parlo anche dell’universo dei supereroi Marvel. Ora guardate, non sto dicendo che ci sarà un mashup, non lo sto dicendo. Quello che sto dicendo è che non importa a me e non importa a Black Adam. Li metto semplicemente tutti in guardia, che siano dell’universo DC, tutti dovranno stare in guardia.”

The Rock conclude il video ringraziando i fan per il loro sostegno e brindando con un bicchiere della sua Teremana Tequila a un “anti-eroe di qualità che tutti possiamo apprezzare. Per generazioni. Questa è la speranza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...