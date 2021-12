Black Adam: Dwayne Johnson nel costume da anti-eroe sulla copertina di Total Film

Dwayne Johnson veste di nero in un nuovo first-look per Black Adam della DC.

Vestendo i panni dell’antieroe del Kahndaq, Teth-Adam, per la copertina di Total Film, la rivista descrive il viaggio decennale di Johnson per diventare il campione a cui è stato conferito un grande potere dall’antico mago Shazam (Djimon Hounsou).

“La gerarchia del potere nel DC Extended Universe sta per cambiare – cerchiamo di essere distruttivi”, ha detto Johnson sulla copertina rivelando un nuovo elettrizzante sguardo al “Kahndaq Disrupter”.

Il precursore del moderno supereroe Billy Batson (Asher Angel) e del suo alter-ego adulto Shazam (Zachary Levi), il Black Adam di Johnson è Teth-Adam: uno schiavo del Kahndaq che scatena i sette peccati capitali nel mondo. Liberato finalmente dopo 5000 anni, Black Adam dà la sua parola: nessuno lo fermerà mai più.

Ciò include i potenti metaumani della Justice Society of America: Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) e Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Black Adam segue la storia dell’antieroe omonimo, interpretato da Johnson. Il personaggio di Black Adam è apparso per la prima volta nella DC Comics negli anni ’40 come un cattivo corrotto dal potere e lentamente è diventato un antieroe negli anni 2000, noto per il suo disprezzo delle regole e delle convenzioni.

Non ci sono dettagli sulla storia da condividere, ma parlando in precedenza, Johnson ha spiegato che Black Adam non è il tipico eroe della DC Comics, dicendo: “Ci sono molte varianti e iterazioni di Black Adam di cui tutti ci siamo innamorati nel corso degli anni, e quello che posso promettervi è un Black Adam che sento nel mio cuore essere quello giusto, per dare il giusto inizio alla nostra storia. Questo è un personaggio che possiederà tutte le qualità che abbiamo amato, indipendentemente dalla variazione di Black Adam che hai amato“.

Johnson ha continuato descrivendo il personaggio come uno “spietato custode della giustizia”. Ha anche detto: “È il giudice, la giuria e il boia, e crede nell’occhio per occhio. Farà sempre tutto il possibile per proteggere la sua gente, più che altro per proteggere la sua famiglia”. Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) dirige Black Adam, la cui sceneggiatura più recente è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Adam Sztykiel ha scritto la bozza precedente. Nel cast, oltre a Johnson nei panni di Black Adam, troviamo anche Pierce Brosnan nei panni di Dottor Fate, Aldis Hodge che interpreta Hawkman, Noah Centineo nei panni di Atom Smasher e Quintessa Swindell che porta in scena Cyclone. Black Adam uscirà nelle sale il 29 luglio 2022.

