Black Adam: Dwayne Johnson promette l’arrivo di un nuovo trailer

Tra la confusione, i cambi di lista e le speculazioni che turbinano sul futuro della DCEU, un film che è rimasto invariato è Black Adam con Dwayne Johnson.

Durante la campagna di marketing del film, la linea di riferimento di Johnson per il film è stata “la gerarchia del potere nell’universo DC sta per cambiare”. Anche se la fusione della Warner Bros. Discovery ha messo in dubbio i fan sulla sostenibilità di quella promessa, Johnson si attiene a ciò che ha detto fidandosi del film.

E ora, con l’avvicinarsi della data di uscita del film, l’interprete di Teth-Adam ha qualcos’altro da dire, e ha a che fare con il momento in cui il pubblico potrà dare un’occhiata al prossimo film DC in uscita. Dwayne “The Rock” Johnson ha pubblicato su Twitter che il prossimo trailer di Black Adam uscirà questa settimana.

Il tweet di Johnson era in risposta a un post sui social media della star titolare del film che sorprendeva i fan durante una proiezione di prova e confermava l’imminente uscita del nuovo trailer. E’ molto probabile che il nuovo trailer arrivi l’8 settembre durante il giovedì sera dedicato al football.

Dal momento che Black Adam uscirà il 21 ottobre, è tempo che il marketing del film dia una marcia in più; e questo nuovo trailer è probabilmente l’inizio. Il fatto che Dwayne Johnson sia apparso a una proiezione di prova per annunciare il trailer è interessante in quanto è un’apparente dimostrazione di fiducia e probabilmente giustificata.

