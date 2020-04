Black Adam: Dwayne Johnson rivela che la produzione è stata spostata

La star di Black Adam, Dwayne Johnson, afferma che l’inizio della produzione del film è stata ritardata.

Sebbene Johnson abbia a cuore il film DC dal 2008, solo di recente ha iniziato a compiere importanti passi avanti. L’anno scorso, Black Adam ha ricevuto una data di uscita per dicembre 2021, e la notizia lasciava intendere che la produzione sarebbe iniziata questa estate. Tuttavia, come la maggior parte delle produzioni di Hollywood in questi giorni, il team di Black Adam ha dovuto riprogrammare la propria agenda per via della pandemia di coronavirus.

Come molti sanno, la diffusione di COVID-19 ha costretto gli studios a spostare le date di uscita e ritardare le produzioni in corso nell’attesa che l’allarme rientri. La crisi sanitaria sta colpendo anche film e programmi TV che non avevano ancora iniziato a far girare le proprie bobine. Solo poche settimane fa Johnson ha espresso preoccupazione per le riprese di Black Adam che sarebbero potete essere respinte, e ora sembra che sia esattamente quello che sta succedendo.

Durante una video live su Instagram, Johnson ha fornito un aggiornamento su Black Adam, spiegando che mentre sperano ancora di iniziare a lavorare quest’anno, probabilmente sarà un po’ più tardi di quanto inizialmente previsto:

“Abbiamo ancora intenzione di girare quest’anno, alla fine dell’estate, probabilmente verso la fine di agosto o settembre. Questo è un progetto che mi è vicino e caro, quindi non vedo l’ora di iniziare.”

Nel corso di un recente video di 12 minuti, Johnson ha confrontato i poteri e le abilità del suo personaggio nell’universo DC con quelli del Superman di Henry Cavill.

“Black Adam è con me da oltre dieci anni”, racconta Johnson ai suoi seguaci su IGTV. “E questo ti dà un’idea di quanto io sia appassionato di questo progetto, di quanto siano appassionati i nostri Seven Bucks per questo progetto. Warner Brothers, New Line Cinema, DC, sono stati così incredibilmente di supporto nel corso degli anni. Sono stati più di 10 anni. Nel 2008, abbiamo iniziato a parlarne, quindi ha richiesto una pazienza immane da parte di tutti noi come partner e io sono un uomo e un attore molto diverso rispetto a 10 anni fa.”

